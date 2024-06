La vidéo montrant Sean 'Diddy' Combs, alias P. Diddy, frappant son ex-compagne, la chanteuse Cassie, n'aura pas de conséquences juridiques pour le rappeur, les faits étant prescrits. En revanche, une université de Washington DC, qui l'avait gratifié d'un diplôme honorifique, s'est retractée.

Covermedia

L'université Howard a retiré à P. Diddy son diplôme honorifique à la suite d'une série d'allégations contre le magnat du rap au cours des derniers mois.

Cette décision signifie que le diplôme qui lui avait été conféré en 2014 a été annulé.

L'institution historiquement noire de Washington DC a annoncé que le « comportement de M. Combs, tel qu'il a été filmé dans une vidéo récemment publiée, est si fondamentalement incompatible avec les valeurs et croyances fondamentales de l'université Howard qu'il n'est plus jugé digne de recevoir la plus haute distinction de l'institution».

L'université a également confirmé qu'elle mettait fin à une bourse d'études à son nom et à un « accord de don» conclu en 2016 avec l'artiste.

Les plaintes contre P. Diddy ont atteint leur paroxysme en novembre dernier, lorsque la chanteuse R&B et ex-partenaire Cassie Ventura a intenté une action en justice contre l'artiste sur la base d'allégations d'abus physiques et sexuels, toutes démenties par le rappeur. Les deux parties ont réglé le procès avec un accord, juste un jour après l'introduction de l'affaire. En mai, CNN a obtenu et publié une vidéo montrant P. Diddy en train d'agresser Cassie Ventura dans un hôtel. Les images semblent correspondre aux allégations de la chanteuse dans sa plainte. Il a depuis demandé pardon pour son comportement « inexcusable» dans la vidéo.

Dans le cadre d'une autre annulation potentielle d'honneur, le maire de New York, Eric Adams, a subi des pressions de la part des membres du conseil municipal pour reprendre les clés de la ville à P. Diddy. Cet honneur lui avait été conféré en septembre dernier, avant que les allégations actuelles ne fassent surface.

