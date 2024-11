Ariana Grande fait un pas en arrière. La chanteuse a confié dans un épisode du podcast Las Culturistas qu'elle compte mettre de côté une partie de ses activités artistiques.

Ariana Grande a révélé qu'elle prévoyait de faire moins de musique à l'avenir.

Covermedia

La star de 31 ans enchaîne les tubes depuis 2011 et a sorti sept albums, dont son premier en 2013, Yours Truly.

La chanteuse, qui sortait en moyenne un nouvel album tous les 18 mois, a prévenu ses fans qu'elle baisserait considérablement sa productivité musicale.

« Je vais dire quelque chose d'effrayant – cela va faire peur à mes fans et à tout le monde, mais je les aime, et ils vont faire avec, et nous serons là pour toujours», a-t-elle récemment déclaré au podcast Las Culturistas. « Je ferai toujours de la musique, je monterai toujours sur scène, je ferai toujours de la pop, je le promets. Mais je ne pense pas que faire de la musique au rythme où je l'ai fait ces dix dernières années soit ce que j'envisage pour les dix prochaines années.»

Ariana Grande a laissé entendre qu'elle consacrerait plus de temps à la réalisation de comédies musicales comme son film Wicked, attendu en fin d'année.

« Je me reconnecte avec cette partie de moi qui a commencé par la comédie musicale et qui aime la comédie, et cela me fait du bien de faire cela – trouver des rôles pour utiliser ces parties de moi et les mettre dans de petites maisons, des personnages, des morceaux, des voix et des chansons. Je serais ravie de faire tout ce qui a du sens, tout rôle que nous jugeons approprié, tout rôle dans lequel je peux vraiment faire du bon travail ou honorer le matériel à disposition. Je pense que c'est beaucoup mieux pour moi. Je suis en train de m'émouvoir.»

Wicked – Partie 1 est attendu dans les salles de cinéma le mercredi 22 novembre 2024.

Covermedia