Ashley Park a révélé à Glamour que le fait de « redevenir Mindy» pour Emily in Paris l'a aidée à guérir d'un grave problème de santé l'année dernière. La comédienne a été hospitalisée l'année dernière pour « un choc septique critique».

L'actrice de Only Murders in the Building a repris le travail peu après sa guérison et s'est retrouvée « frustrée» de ne pas pouvoir en faire autant qu'avant (archives).

Alors que c'est en général un moment épuisant pour les acteurs, Ashley Park a trouvé la tournée de presse pour Emily in Paris « étonnamment apaisante» après un grave problème de santé l'année dernière.

L'actrice, qui incarne Mindy dans la série, a révélé en janvier 2024 qu'elle avait été hospitalisée pour un «choc septique critique» pendant les vacances. Peu après son rétablissement après cette grave infection, elle s'est envolée pour la capitale française afin de tourner la quatrième saison d'Emily in Paris.

Lors d'une interview accordée à Glamour, Ashley Park a révélé que le fait de se lancer dans le tournage et d'entendre les commentaires positifs des gens lors de la tournée de presse en août l'a aidée à guérir mentalement de cet incident traumatisant.

« La tournée de presse a également été une aide à la guérison surprenante. Rencontrer des gens qui m'ont dit que je les avais aidés à surmonter une mauvaise journée a été une guérison», a-t-elle raconté. « Et le fait de redevenir Mindy, de me glisser dans ses incroyables tenues, m'a également aidée. Certaines personnes pensent que la distraction est le contraire de la guérison, mais ce n'est pas le cas pour moi. J'ai appris que chacun guérit différemment.»

L'actrice de Only Murders in the Building a repris le travail peu après sa guérison et s'est retrouvée « frustrée» de ne pas pouvoir en faire autant qu'avant. « Une leçon importante a été de ne pas être si dure avec moi-même. Je souffrais beaucoup après mon choc septique et je ne savais pas si j'arriverais à terminer ma journée de travail», poursuit la comédienne à propos de sa reprise difficile. « J'ai eu beaucoup de mal à ne pas me laisser aller à la frustration. Ma plus grande leçon a été de ne pas considérer le fait d'en faire moins comme un échec.»

L'actrice a ensuite remercié ses collègues Lily Collins et Paul Forman, ajoutant qu'ils l'avaient « sauvée à bien des égards». Ashley Park et Paul Forman sont en couple depuis 2023.