James Van Der Beek se bat contre un cancer du côlon. L'acteur américain est revenu pour Extra sur l'émission de sensibilisation au dépistage de certains cancers sur laquelle il travaille en parallèle de ses traitements.

James Van Der Beek s'est confié sur son état de santé et son traitement contre le cancer. Covermedia

Covermedia

La star de la série Dawson a annoncé en novembre qu'on lui avait diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3.

« Je me sens bien. Je me sens fort. Je me sens bien», a déclaré l'acteur de 47 ans à Extra.

James Van Der Beek travaille actuellement avec Anthony Anderson, Taye Diggs, Tyler Posey et Bruno Tonioli sur un spectacle unique, The Real Full Monty, inspiré du film britannique de 1997. L'objectif de ce show, qui comprend un numéro de strip-tease, est de sensibiliser le public au dépistage et à la recherche sur les cancers de la prostate, des testicules et du côlon.

« Nous étions tous d'accord avec le message, nous savions pourquoi c'était important», a affirmé James Van Der Beek. « Nous l'avons tous reconnu, nous avons dit «oui», et puis il y a eu le passage à l'acte, et là, la plupart d'entre nous s'est demandé «Qu'est-ce que vous êtes en train de dire?»»

Mais pour Anthony Anderson, les hommes ne sont pas timides. Lorsqu'on a demandé à l'acteur et producteur jusqu'où irait leur strip-tease, ce dernier a répondu: « La totale. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle «The Real Fully Monty»».

James Van Der Beek a néanmoins reconnu que le plus difficile avait été d'annoncer à sa progéniture qu'il allait se montrer nu sur scène. L'acteur, qui est père de six enfants avec sa femme Kimberly, s'est souvenu de sa conversation à ce sujet avec sa fille de 14 ans.

« J'ai dit: «Écoute, il y a cette émission spéciale qui va sensibiliser les gens au dépistage précoce du cancer. C'est une danse», et elle m'a répondu: «Oui, mais quel est le problème?» J'ai dit: «C'est basé sur un film, ces gars se déshabillent, et nous devrions le faire nus dans un théâtre de Los Angeles». Puis elle y a réfléchi et a dit: «Je ne vois pas vraiment l'inconvénient», et je me suis dit: «Wow, soit tu t'es élevé toi-même, soit j'ai fait quelque chose de bien»».

Cependant, son fils de 12 ans n'était pas très enthousiaste à l'idée: « Il m'a dit: «Tu vas te mettre à poil? C'est bizarre, mec». Je lui réponds: «Merci de rester authentique, mon pote».»

Covermedia