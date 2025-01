Billie Eilish met en garde contre les régimes extrêmes. La chanteuse américaine a confié au podcast Fresh Air qu'elle avait été « extrêmement malheureuse» au moment de suivre un régime intense.

Billie Eilish

Covermedia Covermedia

Pour la nouvelle année, Billie Eilish a mis ses fans en garde contre les dangers des régimes extrêmes, affirmant qu'ils l'avaient rendue « malheureuse».

« Il y a quelques années... J'ai suivi un parcours de santé très intense et j'ai perdu beaucoup de poids», a déclaré la chanteuse de 23 ans au podcast Fresh Air.

« J'étais plus mince que je ne l'avais jamais été et plus forte que jamais. Mais en même temps, j'étais extrêmement malheureuse et je n'avais pas conscience de l'être. Ce n'est pas une façon agréable de vivre».

Billie Eilish s'était déjà confiée en 2021 à Vanity Fair sur la façon dont la célébrité la poussait à se préoccuper de sa silhouette. La chanteuse de Ocean Eyes avait même pris l'habitude de s'automutiler en raison de son manque de confiance en elle.

« Je pense que les gens autour de moi étaient plus inquiets que moi, parce que la raison pour laquelle je me mutilais était mon corps», avait-elle expliqué au magazine. « Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai commencé à porter des vêtements amples qu'à cause de mon corps (...) Je me souviens avoir pris une pilule qui me disait qu'elle me ferait perdre du poids et qui m'a fait faire pipi au lit – quand j'avais 12 ans. C'est tout simplement dingue.»