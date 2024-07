Brad Pitt a des relations tendues avec ses enfants ayant atteint la majorité, qui préfèrent ne plus utiliser son patronyme. Selon People, l'acteur voit peu ses jumeaux, encore mineurs.

Rien ne va plus entre Brad Pitt et ses enfants. Covermedia

Covermedia

Une source proche de l'acteur a confirmé au magazine People qu'il n'a « pratiquement aucun contact avec ses enfants adultes». L'initié a ajouté que l'accord de garde de Brad Pitt et de son ex-femme Angelina Jolie permet à l'acteur d'avoir un droit de visite avec leurs enfants qui n'ont pas encore 18 ans. Aujourd'hui, il ne s'agit que des jumeaux Vivienne et Knox, âgés de 15 ans.

« (Angelina) a les enfants la plupart du temps, mais selon leur accord, il a un droit de visite avec les plus jeunes», a déclaré la source. Cependant, l'engagement de Brad Pitt avec les enfants plus jeunes est plus limité ces derniers mois en raison de son calendrier de tournage, selon l'informateur.

Juste après ses 18 ans, en juin, Shiloh, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, a déposé un dossier pour changer son nom de famille de Jolie-Pitt à Jolie, confirmant ainsi que sa relation avec son père avait tourné au vinaigre. À l'époque, une source avait confirmé à People que Brad Pitt était « bouleversé et conscient» de la décision de Shiloh, estimant qu'il s'agissait d'une autre indication qu'il avait « perdu ses enfants».

Brad Pitt, 60 ans, et Angelina Jolie, 49 ans, ont six enfants ensemble. Maddox, 22 ans, et Pax, 20 ans, n'ont pas utilisé le nom de leur père en public depuis plusieurs années, préférant se faire appeler Jolie. Leur fille Zahara, 19 ans, s'est présentée sous le nom de Zahara Marley Jolie lors d'une cérémonie à l'université, et Shiloh, 18 ans, a officialisé son changement de nom. Vivienne, 15 ans, a récemment été présentée sous le nom de Vivienne Jolie alors qu'elle travaillait en tant qu'assistante de production sur le spectacle The Outsiders. On ne sait pas si Knox utilise le nom de son père.

Brad Pitt et Angelina Jolie, ensemble depuis 2005, ont formé un couple de stars emblématiques, surnommé avec humour « Brangelina». Ils se sont mariés en 2014, et Angelina a demandé le divorce en 2016, en raison de « différends irréconciliables».

En 2020, Angelina Jolie s'est exprimée pour la première fois sur leur séparation, déclarant: « Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges sur eux-mêmes dans les médias, mais je leur rappelle qu'ils connaissent leur propre vérité.»

Covermedia