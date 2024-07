Céline Dion a été aperçue dans la capitale française et la France s'emballe. Se produira-t-elle au show d'ouverture des JO vendredi, comme l'annonce Variety, ou est-elle là juste en invitée comme l'affirment d'autres commentateurs?

Covermedia

L'apparition de la chanteuse, qui a été aperçue en train de saluer des fans à l'extérieur de l'hôtel Royal Monceau dans la capitale française, fait suite aux informations du magazine Variety selon lesquelles elle se produira lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vendredi 26 juillet. Selon TMZ, la diva québécoise devrait interpréter une chanson lors de la somptueuse cérémonie et serait payée 2 millions de dollars pour sa prestation.

Si les rumeurs sont fondées, ce sera la première fois que la chanteuse de 56 ans se produira en public depuis qu'elle a annoncé son diagnostic de syndrome de la personne raide en décembre 2022. En avril, la chanteuse récompensée par un Grammy a déclaré à Vogue France qu'elle n'était pas sûre de pouvoir chanter à nouveau en live.

« Je ne peux pas répondre à cette question... Parce que cela fait quatre ans que je me dis que je ne reviendrai pas en arrière, que je suis prête, que je ne suis pas prête», avait-elle déclaré. « Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas me tenir ici et vous dire: «Oui, dans quatre mois». Je ne sais pas... Mon corps me le dira. D'un autre côté, je ne veux pas attendre.»

Céline Dion a été vue en public à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Plus récemment, l'interprète de I'm Alive a assisté à la première de son documentaire Prime Video, intitulé Je suis: Céline Dion, au Alice Tully Hall à New York, où elle a parlé de son expérience avec la maladie souvent débilitante. Puis, le 28 juin, elle s'est rendue à Las Vegas pour annoncer le choix du cinquième tour des Canadiens de Montréal lors de la séance de sélection Upper Deck NHL 2024.

Le spectacle d'ouverture est en tout cas annoncé comme grandiose, sur la Seine, mais le secret est bien gardé sur les artistes qui se produiront. On sait seulement que certaines prestations seront enregistrées à l'avance. Ce qui laisse une possibilité à la présence de Céline Dion, qui ne peut peut-être pas se produire en direct mais pourrait le faire en différé.

