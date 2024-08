Cardi B a partagé une heureuse nouvelle peu de temps après l'annonce d'une nouvelle malheureuse. La chanteuse, en plein divorce d'Offset, est enceinte.

La star du rap de 31 ans est mariée à Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, 32 ans, depuis 2017. Covermedia

Covermedia

Et elle l'a annoncé juste après avoir confié qu'elle divorçait.

La star du rap de 31 ans est mariée à Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, 32 ans, depuis 2017. Ensemble, ils ont une fille de cinq ans, Kulture, et un fils de deux ans, Wave.

Jeudi 1er août, on a appris que le couple a demandé le divorce – mais quelques heures plus tard, Cardi Ba révélé qu'elle attendait un enfant. Sur Instagram, la chanteuse I Like It a partagé une photo d'elle avec son baby bump, et a annoncé avec joie: « Avec chaque fin vient un nouveau commencement!»

Elle a poursuivi: « Je suis tellement reconnaissante d'avoir partagé cette saison avec toi, tu m'as apporté plus d'amour, plus de vie et surtout tu as renouvelé mon pouvoir! Tu m'as rappelé que je peux tout avoir! Tu m'as rappelé que je n'ai jamais à choisir entre la vie, l'amour et ma passion! Je t'aime tellement et j'ai hâte que tu sois témoin de ce que tu m'as aidée à accomplir, de ce que tu m'as poussée à faire!»

Elle a ajouté: « C'est tellement plus facile de prendre mal les rebondissements, les virages et les tests de la vie, mais toi, ton frère et ta sœur m'ont montré pourquoi ça vaut la peine de persévérer!»

La relation de Cardi et Offset a été tumultueuse, commençant en 2016 avant qu'ils ne se marient l'année suivante. Ils ont ensuite accueilli leur fille en 2018, mais se sont séparés en décembre de la même année – avant de se retrouver en février 2019.

Cardi B a ensuite demandé le divorce en septembre 2020, mais ils se sont réconciliés le mois suivant et ont accueilli un fils en septembre 2021, avant de se séparer à nouveau en 2023.

Covermedia