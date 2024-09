Cardi B et Offset ont entamé leur règlement de comptes sur Instagram. Et les insultes volent bas!

Cardi B a répondu cash à son ex-mari Offset, avec qui elle a trois enfants, après une attaque en ligne de ce dernier. Covermedia

Covermedia

La chanteuse de I Like It, âgée de 31 ans, a épousé le rappeur Offset, 32 ans, en 2017, mais elle a demandé le divorce en juillet – deux mois seulement avant l'arrivée de leur troisième enfant.

Cette semaine, Offset s'en est pris à Cardi en l'accusant d'avoir eu une liaison alors qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, en réagissant à un flux Instagram Live pour écrire dans les commentaires: « Tu t'es fait bai*er avec un bébé à l'intérieur, dis la vérité!!!»

L'accusation a provoqué une réponse furieuse de la part de la chanteuse, qui s'est déchaînée en ligne mercredi.

« Tout le week-end, tu as fait exploser mon téléphone, je t'ai bloqué... Tu essaies de m'énerver, «Laisse-moi te montrer les sal*pes que je baise»... Je m'en fous... Tu es vraiment nul», a-t-elle réagi.

Et d'ajouter: « Je suis trop femme pour toi. Je suis trop une p*tain de boss pour toi. Et j'ai toujours été trop bien pour toi... Je te mets en valeur».

La chanteuse a ensuite fait l'éloge des trois enfants qu'elle a eus avec Offset, mais a continué à le critiquer. « Je ne regrette aucun d'entre eux, mais toi, je te regrette. Je ne regrette pas mes enfants. Tu es un bon papa. Tu es bon. Je ne regrette aucun d'entre eux. Mais je t'emm*rde. Je regrette de t'avoir connu. Je suis trop bien pour toi. J'ai toujours été trop bien pour toi», a-t-elle écrit.

Le troisième enfant de Cardi B et Offset, une fille dont le nom n'a pas encore été révélé, est né le 7 septembre, et a rejoint sa sœur Kulture, six ans, et son frère Wave, trois ans.

Covermedia