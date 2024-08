«C’est bon, mec, va te faire f*****» - George Clooney voit rouge

George Clooney n'a pas apprécié de récents propos de Quentin Tarantino à son sujet. Dans une interview pour GQ, en compagnie de Brad Pitt, l'acteur a aussi évoqué son amitié de longue date avec la star de Once Upon a Time... in Hollywood.

George Clooney s'en est pris à Quentin Tarantino, après que le réalisateur a sous-estimé sa carrière d'acteur.

Dans une interview pour GQ, aux côtés de Brad Pitt, la star d'Ocean's Eleven est revenue sur une interview récente du réalisateur de Kill Bill durant laquelle ce dernier a critiqué sa carrière.

« Quentin a dit des conneries sur moi récemment, alors je suis un peu énervé contre lui», a-t-il déclaré au sujet de l'entretien, qui n'a pas encore été dévoilé. « Il a fait une interview où il citait des stars de cinéma, et il parlait de toi (Brad Pitt), et de quelqu'un d'autre, et puis un type a dit: «Et George (Clooney)?» Il (Quentin Tarantino) a dit: «Ce n'est pas un acteur de premier plan». Et quand on lui a demandé: «Ce n'est pas une star de cinéma?» Il a littéralement répondu quelque chose comme: «Citez-moi un film depuis le nouveau millénaire (années 2000).» Et je me suis dit: «Depuis le millénaire?» C'est plus ou moins toute ma p*tain de carrière.»

En guise de revanche, l'acteur a ajouté: « Alors maintenant, je me dis que c'est bon, mec, va te faire foutre. Ça ne me dérange pas de lui donner du fil à retordre. Il m'a envoyé de la m*rde.»

Dans l'interview, Brad Pitt, 60 ans, et George Clooney, 63 ans, ont aussi évoqué leur amitié de longue date et la façon dont ils prennent régulièrement des nouvelles l'un de l'autre.

Brad Pitt s'est souvenu avoir rencontré son ami pour la première fois en 1997. Ils avaient discuté de « l'horrible» sentiment d'être suivi par des paparazzis après la mort de Lady Diana à Paris.

« C'est vraiment envahissant de savoir que des gens sont là et qu'ils se cachent dans les buissons. C'est vraiment un sentiment de m*rde, de m*rde!», a affirmé l'ex-époux d'Angelina Jolie.

« George s'est donc levé et a commenté cela après Diana, la princesse de Galles, s'est souvenu Brad Pitt. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce type avait quelque chose que nous n'avions pas tous. J'ai vu le leader en lui à ce moment-là.»

Ce à quoi George Clooney a répondu: « Nous traitons de sujets très sérieux, avec des méchants très sérieux, et nous ne voulons pas que des photos de nos enfants soient diffusées. Nous devons donc nous efforcer de rester discrets et c'est difficile, comme vous pouvez l'imaginer». L'acteur, réalisateur et producteur a même confié: « Parfois, on évite d'aller à l'hôpital pour quelque chose pour lequel on irait normalement à l'hôpital. On évalue la gravité de la situation avant d'y aller».

