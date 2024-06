Gad Elmaleh n'ira pas voter dimanche (30 juin 24). L'acteur a expliqué à La Tribune Dimanche qu'il n'a toujours pas la nationalité française.

Bien qu'il sillonne depuis plusieurs mois la France avec son nouveau spectacle Lui-Même, Gad Elmaleh ne se rendra pas aux urnes dimanche (30 juin 24) pour le premier tour des élections législatives. La raison est simple: il n'a pas la nationalité française.

Dans La Tribune Dimanche, l'humoriste né à Casablanca a rappelé qu'« il faut être français pour voter ». Or, il est « marocain et canadien». Et ce sont les lourdeurs administratives qui ont eu raison de son intention à demander la nationalité française.

« J'avais commencé les démarches il y a quelques années mais c'est trop laborieux, j'ai laissé tomber», explique celui qui est devenu grand-père l'année dernière. « J'ai une carte de séjour, je paie mes impôts en France, je bénéficie des avantages qui en découlent comme la Sécurité sociale. »

Surtout, Gad Elmaleh « adore (son) statut d'immigré ». « Comme mes parents, je suis infiniment reconnaissant envers la France, c'est elle qui m'a permis de travailler et d'avoir du succès», assure l'ex-conjoint de Charlotte Casiraghi.

Même sans carte d'électeur, l'acteur de 53 ans a une conscience politique. « La seule chose que je n'ai pas, c'est le droit de vote. Ce qui ne m'empêche pas, à chaque fois, de me demander pour qui je voterais», ajoute Gad Elmaleh.

