Cher s'est confiée sur son mariage « sans amour» avec Sonny Bono. Dans ses mémoires, la star dévoile qu'elle a même songé au suicide à plusieurs reprises.

Cher affirme que son ex l'a dépouillée! D'après Cher, son ex-mari, Sonny Bono, l'a dépouillée de ses revenus. 20.11.2024

Covermedia

L'icône de la musique, âgée de 78 ans, a publié mardi la première partie de ses mémoires éponymes, révélant des détails sur ce qu'elle appelle son « mariage sans amour» avec son partenaire musical.

Dans son livre, Cher raconte comment elle a envisagé de sauter du balcon d'un hôtel de Las Vegas pour échapper à son mari en 1972, expliquant qu'elle se sentait « piégée» parce qu'il contrôlait tous les aspects de sa vie. « J'étais étourdie par la solitude. J'ai vu à quel point il serait facile d'enjamber le bord et de disparaître», écrit-elle.

Cher a admis avoir pensé au suicide pendant qu'elle vivait avec Sonny Bono. Covermedia

La chanteuse de If I Could Turn Back Time a expliqué qu'elle s'était sentie « vaincue» cette nuit-là et qu'elle ne voyait pas d'autre moyen de s'en sortir.

« Pendant quelques minutes, je n'ai pas pu imaginer d'autre option. Je l'ai fait cinq ou six fois, et à chaque fois je pensais à (leur enfant) Chaz, à ma mère (Georgia), à ma sœur (Georganne), à tout le monde et à la façon dont des choses comme ça peuvent faire que des gens qui m'admirent pensent que c'est une situation viable, et je retournais à l'intérieur», ajoute-t-elle.

Cher a ensuite eu une révélation: « Je n'ai pas besoin de sauter. Je peux juste le laisser».

La chanteuse de Believe a également écrit que Sonny était si jaloux qu'il ne la laissait pas porter de parfum et prenait le contrôle total de sa carrière et de ses finances, ajoutant qu'il ne la laissait pas avoir son propre compte en banque. Elle a révélé que Sonny lui avait dit un jour qu'il avait « sérieusement pensé» à la tuer vers la fin de leur mariage.

Cher et Sonny se sont mariés officieusement en 1964 et officiellement en 1969. Ils ont ensuite demandé le divorce en 1974, et après une rude bataille pour la garde de leur seul enfant, Chaz. Le divorce a été prononcé en 1975.

Covermedia