Ciao amore: le chanteur de charme Eros Ramazzotti est à nouveau célibataire. So ex Dalila Gelsomino a écrit un message plein d'émotion pour évacuer la douleur de la fin de sa relation.

Eros Ramazzotti sur la scène du Palasport de Rome en avril 2023. KEYSTONE

Carlotta Henggeler

La pop star italienne Eros Ramazzotti et l'entrepreneuse Dalila Gelsomino se sont séparés après deux ans de relation.

Sur Instagram, Gelsomino a rendu la séparation publique et a décrit en termes émotionnels la phase difficile qui y a mené. «Eros et moi n'étions plus heureux ensemble», explique la jeune femme de 35 ans, ajoutant : «J'ai essayé de toutes mes forces de maintenir cette relation, mais il y a des moments où la vie veut simplement vous apprendre à lâcher prise».

La séparation aurait été liée à «des mois de grande douleur et de silence infini», au cours desquels elle aurait tenté à plusieurs reprises de faire un pas en arrière. Des rumeurs de séparation circulaient déjà depuis des mois, le couple ne partageant plus de posts communs sur Instagram depuis l'année dernière. Ramazzotti lui-même ne s'est pas encore exprimé sur la fin de leur relation.

"Ces derniers mois ont été très douloureux", écrit Dalila Gelsomino sur les médias sociaux à propos de sa séparation avec Eros Ramazzotti. Instagram

Une rencontre à Milan

Dalila Gelsomino, qui travaille dans l'immobilier et le tourisme, a rencontré le chanteur de 60 ans à Milan. Dès le début, leur relation a fait parler d'elle. Dans une précédente interview, Ramazzotti a décrit sa partenaire comme «têtue comme l'enfer», ce qui laisse entendre que leur relation n'a pas toujours été facile.

Ramazzotti, qui évoque souvent ses expériences émotionnelles dans ses chansons, est resté silencieux jusqu'à présent sur cette séparation. En 2005 déjà, il avait dédié l'album «Calma Apparente» à son mariage raté avec Michelle Hunziker, avec laquelle il continue d'entretenir de bonnes relations.

Ensemble, ils ont une fille de 27 ans, Aurora, dont le couple a récemment fait ses grands-parents.