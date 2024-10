Inès Reg avait déclaré qu'elle passerait à autre chose avec son nouveau spectacle, On est ensemble. Mais l'humoriste n'a pas résisté à évoquer son altercation avec Natasha St-Pier dans un karaoké très spécial, comme le montrent des vidéos du show.

Comment Inès Reg aurait-elle pu faire comme si rien ne s'était passé entre elle et Natasha St-Pier lors du tournage de la 13e saison de Danse avec les Stars?

Inès Reg n'a pas pu résister à évoquer ce qui a alimenté la chronique people à propos du spectacle donné dans le télécrochet. Malgré ce qu'elle avait déclaré au Parisien fin septembre, elle a décidé d'utiliser l'événement dans son nouveau seule-en-scène, «On est ensemble». Avec humour.

Inès Reg dans @le_Parisien le 30 septembre : « Je n’en parle pas du tout (de l’histoire avec Natasha St-Pier dans #DALS) dans le spectacle. Je veux vraiment que ça soit derrière moi. »



Inès Reg actuellement sur scène (vidéo de @zapatisse29 sur TikTok) : pic.twitter.com/EI4TriopQR — Kevin Boucher (@kevboucher) October 17, 2024

Ce mercredi 16 octobre, l'humoriste de 32 ans a convié son public à une « soirée karaoké» qui n'était pas sans malice! Les spectateurs ont pu découvrir sur l'écran géant où s'affichaient les paroles de la chanson à interpréter « tous ensemble» que le titre proposé était une parodie de Tu trouveras. Il s'agit d'une chanson de Natasha St-Pier. Les paroles détournées étaient pleines de références à leur différend violent.

« Tu trouveras, mes blessures et mes insultes/Celles que j'avoue qu'à demi-mot/Mes faux-pas, mon p'tite salope/Et de l'amour plus qu'il n'en faut/J'ai tellement peur que tu me laisses/Sache que si j'en fais toujours trop/C'est pour qu'un peu tu me restes/P'tite salope», a repris en chœur le public, comme le montrent des vidéos relayées par des fans.

Ce terme de « petite salope» avait été employé par Natasha St-Pier contre Inès Reg dans un échange houleux. La chanteuse canadienne avait déclaré qu'elle croyait qu'il s'agissait d'une séquence humoristique destinée à nourrir le programme de Danse avec les Stars. Cette insulte avait été déjà utilisée dans l'émission Pékin Express sur M6 lors d'une altercation entre l'humoriste et Valérie Trierweiler.

