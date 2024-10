Goldie Hawn a livré quelques secrets sur sa relation de 40 ans avec Kurt Russell. Selon l'actrice, le sexe a une place de choix dans la vie de tout couple, comme elle l'a révélé à E! News.

Goldie Hawn a révélé le secret de sa relation de 40 ans avec Kurt Russell. Covermedia

La star hollywoodienne de 78 ans fréquente Kurt Russell, 73 ans, depuis la Saint-Valentin 1983. Le couple a un fils, Wyatt Russell, 38 ans, mais ne s'est jamais marié.

Lors d'une interview accordée à E! News vendredi (27 septembre 24), Goldie Hawn a été très claire sur le secret de sa longue relation: « Vous devez avoir de bonnes relations sexuelles. Parce que le sexe est quelque chose qui vous connecte et crée plus d'appartenance... les gens qui ont des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps ».

« Mais ce n'est pas seulement à cause de l'acte, c'est à cause de la chaleur et de l'intimité qu'il crée », a-t-elle ajouté. « Vous devez être gentils l'un envers l'autre à l'occasion. »

La star d'Overboard a poursuivi en expliquant que les couples qui espèrent rester ensemble pendant des décennies doivent également se concentrer sur d'autres domaines. A propos de sa romance avec Kurt Russell, qui joue dans Tango & Cash, Goldie Hawn a confié qu'ils n'étaient pas toujours d'accord.

« Vous savez que vous n'êtes pas la même personne. Vous ne pensez pas toujours de la même façon. Il faut l'accepter, mais il faut aussi se demander si on s'amuse ou si c'est quelque chose que l'on a envie de faire. Est-ce qu'on rit ensemble? Partageons-nous certaines choses? Il n'est pas nécessaire de tout partager », a-t-elle confié.

Elle a également conseillé aux couples de ne pas se comparer les uns aux autres. « Nous avons beaucoup d'attentes, je pense, en ce qui concerne les relations, mais il faut aimer la personne. C'est très important », a insisté Goldie Hawn.

