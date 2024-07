Lady Gaga est-elle sur le point de se marier ? En tout cas, pour présenter officiellement Michael Polansky à Gabriel Attal, le Premier ministre français démissionnaire, elle l'a appelé son « fiancé».

Lady Gaga est-elle sur le point de se marier ? ats

Covermedia

Lady Gaga a apparemment confirmé qu'elle était fiancée à son petit ami, Michael Polansky.

Une vidéo de la chanteuse s'entretenant avec le Premier ministre français démissionnaire, Gabriel Attal, lors des Jeux olympiques à Paris, a été partagée sur Instagram, où elle présente le politicien à « mon fiancé, Michael».

Le couple avait déjà suscité des rumeurs de fiançailles après que la chanteuse ait été aperçue portant un gros diamant à l'annulaire gauche en avril, mais ils n'ont jamais confirmé la nouvelle. La star de 38 ans a été liée pour la première fois à l'entrepreneur technologique, âgé de 46 ans, en décembre 2019. Selon certaines rumeurs, ils se sont séparés pendant un certain temps au début de l'année 2023, des sources suggérant que Lady Gaga voulait se marier et avoir des enfants, tandis que Michael Polansky estimait qu'il n'était pas prêt. Cependant, les deux sont restés proches et ont été revus ensemble en août 2023 pour la première fois depuis un an.

Lady Gaga s'est précédemment fiancée à Taylor Kinney de 2015 à 2016, puis à Christian Carino de 2017 à 2019. Des sources ont précédemment expliqué que sa célébrité n'affectait pas sa relation avec Michael Polansky.

« (Il) apporte une réelle stabilité à sa vie», a déclaré une source à Us Weekly en 2021, révélant qu'ils étaient « plus que séduits l'un par l'autre» et que la « célébrité» de Lady Gaga n'intéressait pas Michael Polansky. « Quand ils sont ensemble, ils sont toujours en train de se toucher, de rire et il est évident qu'ils s'aiment vraiment», a ajouté l'informateur.

La chanteuse de Poker Face s'est produite lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir, dans un numéro de cabaret en plein air, chantant le célèbre Mon truc en plume, de Zizi Jeanmaire. Même si sa prestation n'était pas en direct, elle a beaucoup plu aux téléspectateurs.

Lady Gaga avait laissé entendre à ses fans sur les réseaux sociaux dimanche qu'elle pourrait présenter un extrait de son nouvel album, LG7, avant de quitter Paris. « Je suis profondément touchée par mes fans français cette semaine à l'extérieur de l'hôtel – je vais sortir et dire au revoir ce soir avec quelques secondes de #LG7», a-t-elle écrit. Et c'est ce qu'elle a fait, en diffusant, dans une voiture au toit ouvert devant son hôtel, deux extraits d'une nouvelle chanson, comme on le voit sur un compte X.

