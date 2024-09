James Earl Jones n'est plus. L'acteur américain qui incarnait la voix de Dark Vador est mort entouré de ses proches, d'après l'annonce de son représentant aux médias.

James Earl Jones, l'acteur qui a incarné la voix du personnage emblématique de Star Wars, Dark Vador, est décédé le 9 septembre à l'âge de 93 ans. Covermedia

James Earl Jones, l'acteur qui a incarné la voix du personnage emblématique de Star Wars, Dark Vador, est décédé le 9 septembre à l'âge de 93 ans.

C'est le représentant de l'acteur, Barry McPherson, qui a confirmé sa mort dans une déclaration envoyée à de nombreux médias.

« Il est décédé ce matin entouré de ses proches», a-t-il déclaré. « C'était un grand homme.

James Earl Jones a eu une longue et fructueuse carrière d'acteur et de doubleur, notamment dans le rôle de Dark Vador depuis le premier film de Star Wars en 1977. Il n'a été crédité pour ce rôle qu'à partir du troisième film – un choix de sa part, car il aurait considéré son rôle comme mineur. (L'acteur Dave Prowse a interprété le personnage sous le masque).

Outre Star Wars, l'acteur a interprété de nombreux autres rôles notables au cours de sa longue carrière, notamment celui de Mufasa dans Le Roi Lion de Disney, de Kibosh dans Casper: l'apprenti fantôme et Martin Luther King Sr. dans Our Friend, Martin.

Il a remporté de nombreux prix et récompenses pour son travail à Hollywood, notamment plusieurs Emmys et Tonys, ainsi qu'un Golden Globe, un Screen Actors Guild et un Grammy Award. Il a également reçu l'Oscar d'honneur en 2011.

James Earl Jones a été marié deux fois, d'abord à Julienne Marie de 1968 à 1972, puis à Cecilia Hart de 1982 à la mort de l'actrice en 2016. Le couple a un fils, Flynn.

Nombreux hommages

Mark Hamill et George Lucas ont rendu hommage à la légende de Star Wars James Earl Jones.

Après la triste nouvelle, l'acteur de Star Wars Mark Hamill s'est rendu sur X pour écrire « #RIP papa», avec un emoji de cœur brisé – en référence au moment où Dark Vador révèle qu'il est le père de Luke Skywalker dans L'Empire contre-attaque, en 1980.

Dans un autre message partagé sur Instagram, l'acteur de 72 ans a décrit son ancien collègue comme « l'un des meilleurs acteurs au monde dont les contributions à Star Wars ont été incommensurables».

Le créateur de Star Wars, George Lucas, a quant à lui rendu hommage à l'acteur en publiant son propre message. «James était un acteur incroyable, une voix unique à la fois dans l'art et dans l'esprit», a déclaré le cinéaste.

«Pendant près d'un demi-siècle, il a incarné Dark Vador, mais le secret de tout cela, c'est qu'il était un être humain magnifique. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles, dont le plus important était celui de mari dévoué à la regrettée Ceci et de père de Flynn. James manquera à beaucoup d'entre nous, amis comme fans.»

Bob Iger, directeur général de The Walt Disney Company, a également rappelé la contribution de James Earl Jones au cinéma et a fait l'éloge de ses « tons basso profundo riches et imposants».« De la douce sagesse de Mufasa à la menace menaçante de Dark Vador, James Earl Jones a donné une voix à certains des plus grands personnages de l'histoire du cinéma», a-t-il déclaré.

« Célèbre acteur de théâtre, avec près de 200 films et émissions de télévision à son actif, les histoires qu'il a fait revivre avec une présence imposante et une vraie richesse d'esprit ont laissé une marque indélébile sur des générations de spectateurs. Au nom de toute l'équipe de Disney, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»

Colman Domingo l'a qualifié de « maître de notre métier» alors que Josh Gad a déclaré que le natif du Mississippi avait offert certaines des « meilleures performances de tous les CV».Par ailleurs, Octavia Spencer a déclaré que le mot « légendaire» ne « commence même pas à décrire ses rôles emblématiques et son impact sur le cinéma pour toujours».« Sa voix et son talent resteront à jamais dans nos mémoires. J'envoie de l'amour à sa famille, à ses amis et à ses innombrables fans dans toutes les galaxies, très, très loin», a-t-elle poursuivi.

Kevin Costner, quant à lui, a déclaré qu'il n'oublierait jamais la « voix puissante» et la « force tranquille» du défunt acteur lors du tournage du film Jusqu'au bout du rêve (1989).« La gentillesse qu'il dégageait. Il y a tant de choses à dire sur son héritage, je me contenterai donc de dire à quel point je suis reconnaissant que Jusqu'au bout du rêve en fasse partie», a-t-il posté. « Si vous l'avez vu, vous savez que ce film ne serait pas le même avec quelqu'un d'autre dans son rôle. Lui seul pouvait apporter ce genre de magie à un film sur le baseball et un champ de maïs dans l'Iowa. Je suis reconnaissant d'avoir été témoin de cette magie. Repose en paix, mon ami.»

