James Van Der Beek a dû révéler sur les réseaux sociaux qu'il souffrait d'un cancer du côlon avant qu'un « tabloïd» ne saisisse la «nouvelle». L'acteur américain a rassuré ses fans et confié qu'il avait prévu d'en parler «longuement» avec le magazine People.

James Van Der Beek s'est exprimé sur Instagram après avoir été contraint de révéler son cancer colorectal. Imago

Covermedia

La star de Dawson s'est excusée auprès de ses proches qui ont dû apprendre son diagnostic par les médias. «Mes excuses à toutes les personnes de ma vie à qui j'avais prévu de l'annoncer moi-même. Rien de ce processus ne s'est produit de la manière dont je voulais», a-t-il écrit.

La raison est l'intrusion d'un média. «Il n'y a pas de recette pour annoncer ce genre de choses, mais j'avais prévu d'en parler longuement avec le magazine People à un moment donné, pour sensibiliser les gens et raconter mon histoire selon mes propres termes. Mais ce plan a dû être modifié tôt ce matin lorsque j'ai été informé qu'un tabloïd allait publier la nouvelle», a-t-il expliqué.

Précisant qu'il avait «géré cette affaire en privé jusqu'à présent», l'acteur a poursuivi: «Je suis bien et je me sens fort. C'est une véritable initiation, et je vous en dirai plus quand je serai prêt». L'entretien que James Van Der Beek a accordé au magazine People a été publié ce dimanche.

Le mois prochain, l'acteur apparaîtra dans The Real Full Monty, une émission spéciale de deux heures au cours de laquelle un groupe de célébrités, dont l'acteur Taye Diggs, le footballeur des Kansas City Chiefs Chris Jones et le juge de Danse avec les stars Bruno Tonioli, se déshabilleront pour sensibiliser le public au dépistage et à la recherche sur les cancers de la prostate, des testicules et du côlon. Inspiré du film The Full Monty, nommé aux Oscars en 1997, The Real Full Monty sera diffusé le 9 décembre.

Covermedia