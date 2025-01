Jamie Lee Curtis se mobilise pour aider ceux qui ont tout perdu dans les incendies de Los Angeles. Sur Instagram, la star a révélé avoir fait un don pour créer un fonds de secours afin d'aider les communautés touchées par les incendies.

Jamie Lee Curtis a fait don d'un million de dollars à un fonds d'aide aux victimes des incendies de Los Angeles. Covermedia

La star hollywoodienne de 66 ans a assisté avec horreur à la destruction de vastes zones de sa ville de résidence par les incendies.

Jeudi (9 janvier 25), Jamie Lee Curtis Curtis a révélé sur Instagram qu'elle avait fait un don à un fonds de secours pour les communautés touchées par les incendies.

Attirant l'attention sur la cause, elle a écrit: « Alors que le feu fait toujours rage et que @calfire @losangelesfiredepartment et tous les premiers intervenants et agences impliqués dans la lutte contre le feu et le sauvetage de vies sont toujours au travail et que les voisins et les amis s'unissent pour se sauver les uns les autres, mon mari, moi-même et nos enfants avons promis 1 million de dollars de notre Fondation familiale pour lancer un fonds de soutien à notre grande ville et à notre État, ainsi qu'aux personnes formidables qui y vivent et les aiment.»

La star de A couteaux tirés a ajouté: « Je suis en contact avec le gouverneur Newsom, le maire Bass et le sénateur Schiff pour savoir où ces fonds doivent être dirigés pour avoir le plus d'impact possible.»

Mercredi soir, l'actrice a participé à l'émission The Tonight Show With Jimmy Fallon à New York, où elle a fait part de son horreur face aux scènes de dévastation dont elle a été témoin alors que les incendies s'approchaient de son propre quartier. « Je suis littéralement sur le point de pleurer... Comme vous le savez, l'endroit où j'habite est en feu en ce moment même. C'est littéralement toute la ville de Pacific Palisades qui brûle. Il est évident qu'il y a eu des incendies horribles dans de nombreux endroits (mais) c'est littéralement là où j'habite... C'est une situation vraiment horrible», a confié la lauréate d'un Oscar.

Rappelant son rôle d'ambassadrice de la Croix Rouge, Jamie Lee Curtis a également insisté auprès du public pour que, où qu'ils soient, les gens se préparent avec un sac d'urgence toujours prêt, contenant les médicaments, ordonnance, papiers d'identité, lait pour bébé, etc. Une association d'acteurs, l'Entertainment Industry Foundation (EIF), a également annoncé qu'elle se mobilisait en faveur des sinistrés. Sharon Stone a expliqué jeudi à NewsNation qu'elle allait accueillir chez elle des victimes et a mis en place un système d'aide (vêtements, couvertures, etc.). Elle a lancé un appel aux dons.