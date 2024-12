Jean-Marie Bigard a toujours été transparent sur son addiction à l'alcool. Invité sur le plateau de Chez Jordan, sur C8, l'humoriste s'est confié sur son combat contre cette dépendance évoquant une récente rechute.

Jean-Marie Bigard a décidé de reprendre pas à pas en 2025 son combat contre l'alcoolisme (archives). sda

Si quelqu'un semble déterminé à respecter ses bonnes résolutions de 2025, c'est bien Jean-Marie Bigard !

Et l'un de ses objectifs pour cette nouvelle année semble être la poursuite du combat contre son addiction à l'alcool.

L'humoriste s'apprête aussi à reprendre en janvier 2025 la tournée de son nouveau spectacle intitulé J'arrête les Conneries.

Invité sur le plateau de Jordan de Luxe, le compagnon de Lola Marois a confié qu'avant de suivre un traitement, sa consommation d'alcool pouvait atteindre jusqu'à deux litres de vin par jour. Mais après une année d'abstinence totale, l'humoriste avoue avoir rechuté: « J'ai tenu un an sans boire une goutte d'alcool, puis je me suis dit: «Je ne peux pas imaginer un repas sans vin. J'ai alors pris une décision qu'il ne faut jamais prendre: j'ai bu un verre de vin à midi et un autre le soir, juste pour retrouver le goût du vin dans ma bouche.»

Jean-Marie Bigard s'est également confié sur la nature de son addiction, en citant une discussion avec son ami Renaud: « Un jour, il m'a dit: «Ma femme m'a proposé de reboire un petit verre à table.» Et il lui a répondu: «Un verre, c'est trop, et douze, ce n'est jamais assez.» C'est exactement ça, être alcoolique.»

Jean-Marie Bigard a donc décidé de reprendre pas à pas en 2025 son combat contre l'alcoolisme. « J'ai pris cette décision il y a quelques jours, sachant que ce serait le plus beau cadeau que je puisse offrir à Lola», a-t-il confié. « Je lui ai dit: «Chérie, j'arrête le 2 janvier». Ce jour-là, je boirai un verre de vin, puis je reprendrai mon chemin le plus doucement possible».