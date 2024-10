Jennifer Lawrence est devenue mère pour la première fois en 2022. Suite à plusieurs spéculations en ligne après une récente apparition, un porte-parole de l'actrice américaine a confirmé qu'elle attendait son deuxième enfant.

Jennifer Lawrence est enceinte de son deuxième enfant.

Un représentant de la star de Hunger Games a confirmé à Vogue le 20 octobre qu'elle et son mari Cooke Maroney, galeriste d'art, seraient bientôt parents d'un deuxième enfant.

L'actrice de 34 ans a déclenché des spéculations sur sa grossesse dans la soirée du 19 octobre lorsqu'elle a été photographiée en train de dîner avec son mari de 40 ans à Los Angeles. Elle portait un T-shirt blanc, une jupe noire taille basse et un pull rouge noué autour de ses épaules. De nombreux fans se sont demandés si elle avait des rondeurs.

L'actrice oscarisée a commencé à fréquenter Cooke Maroney en 2018. Le couple s'est marié au manoir Belcourt, de Rhode Island, en octobre de l'année suivante. La star de Happiness Therapy est devenue maman pour la première fois en février 2022. Elle a donné naissance à un fils, prénommé Cy en l'honneur de l'artiste Cy Twombly.

Dans un entretien avec le magazine Interview l'an dernier, Jennifer Lawrence a fait l'éloge des compétences parentales de Cooke Maroney: « Heureusement, mon mari est le meilleur père du monde entier. Du coup, quand je travaille, je ne ressens pas plus de culpabilité que l'ordinaire culpabilité parentale de tous les jours».

Elle a également fait remarquer que le fait d'être mère l'a obligée à être plus sélective dans ses rôles d'actrice. « Il n'y a pas de pression quand on a un bébé», explique-t-elle. « Cela aide vraiment à trier les projets: «Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non.» Est-ce que cela vaut la peine d'être éloignée de mon enfant pendant la moitié de la journée?»

Les deux jeunes parents n'ont pas encore commenté la nouvelle publiquement.

