Jennifer Love Hewitt considère que le public a souvent été mieux informé sur sa vie qu'elle. D'après une conversation relayée par The Hollywood Reporter, l'actrice américaine aurait même appris la mort de sa mère après la presse.

Jennifer Love Hewitt a révélé que les médias avaient eu connaissance de la mort de sa mère avant elle en juin 2012. Covermedia

Lors d'un échange public avec son collègue dans 9-1-1, Bryan Safi, dans une librairie de Los Angeles pour la promotion de son livre Inheriting Magic, l'actrice de 45 ans est revenue sur le décès, à 67 ans, de sa mère, Patricia Mae, des suites d'un cancer. Jennifer Love Hewitt revenait à ce moment-là d'un voyage d'affaires.

« La partie que je n'ai pas mise dans le livre est que la presse a su que ma mère était décédée avant moi», a-t-elle déclaré, selon The Hollywood Reporter. « Le temps de vol pour mon retour a été si long. C'était un vol de 10 heures et demie, donc quand je suis arrivée, tout le monde savait, et c'était tellement bizarre pour moi.»

En repensant à ce moment, la star de Ghost Whisperer a admis ne pas être surprise par les évènements, du fait qu'elle était souvent la dernière au courant.

« Plus tard, je me suis dit: «Mais tout le monde a toujours su ce qui se passait dans ma vie avant moi». Même lors des ruptures, les gens m'ont dit: «Il te trompait déjà». Vraiment, les gars? Pourquoi ne pas me l'avoir dit?», a-t-elle sur le ton de la plaisanterie.

Dans son nouveau livre, intitulé Inheriting Magic: My Journey Through Grief, Joy, Celebration, and Making Every Day Magical (Hériter de la magie: mon voyage à travers le deuil, la joie, la célébration et la magie de tous les jours), Jennifer Love Hewitt démontre ses façons de perpétuer les traditions de sa mère, qui consistaient à faire en sorte que tous ceux qui l'entouraient se sentent spéciaux.

« Si j'avais le cœur brisé ou si je passais une mauvaise journée, elle installait des guirlandes de Noël parce qu'elle pensait que cela améliorait l'humeur. Si j'avais des maux de ventre, il y avait des lumières», a-t-elle relaté.

Inheriting Magic sortira le 10 décembre aux Etats-Unis. Jennifer Love Hewitt est aussi à l'affiche d'un film de Noël, The Holiday Junkie, aux côtés de son mari Brian Hallisay. La sortie est prévue le 14 décembre.

