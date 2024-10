Julien Doré rend un hommage « particulier» à sa maman disparue dans son album Imposteur. Sur le plateau de Quotidien, le chanteur et acteur a raconté et comment pourquoi il l'a réalisé.

Julien Doré rend un hommage « particulier» à sa maman disparue dans son album Imposteur. IMAGO/Photo12

Julien Doré a repris le titre de Kendji Girac, Les Yeux de la mama, sur son album de reprises, Imposteur. Un hommage émouvant à la mémoire de sa mère, Aimée, décédée en 2021.

Sous le coup de l'émotion, alors qu'il avait enregistré la chanson, le chanteur de Nous a cherché à entendre la voix de sa mère. Il a évidemment fouillé dans son téléphone... «Le soir, je vais sur mon téléphone et je cherche un message, raconte-t-il. Je cherche sur la messagerie la voix de ma mère et je me rends compte que je ne la trouve pas.»

Il précise, sur le plateau de Quotidien: «Parce que comme tout fils un peu trop sûr de lui, on efface les messages un peu anecdotiques de sa maman. Et je me rends compte que je peux pas écouter sa voix».

La panique le prend. «Il y a un gouffre où je me dis que j'ai peut-être tout simplement perdu sa voix», dit le chanteur, car « plus le temps passe, et plus la voix de quelqu'un s'efface un peu de la mémoire».

Julien Doré ne renonce pas. «Je fais en sorte de retrouver un message. Vraiment ça prend du temps», explique-t-il. Et c'est pour éviter cet effacement progressif de sa voix qu'il a décidé de la « mettre sur l'intro de ma reprise».

C'est une décision instinctive, filiale, qui s'inscrit dans la lignée des générations. «Je me dis à ce moment-là, juste en tant que fils, pas en tant qu'artiste: j'ai fixé quelque chose, c'est-à-dire que je ne pourrais pas l'effacer. C'est fixé dans cette reprise et peut-être que dans quelques années, quand mon fils écoutera cette chanson, il entendra la voix de sa grand-mère», a conclu celui qui a également repris Toutes les femmes de ta vie, le tube des L5.

En attendant, c'est le public de Julien Doré qui est saisi d'émotion par cet hommage singulier et universel.

