Dave Grohl a récemment admis sur Instagram qu'il avait trompé sa femme et eu un enfant hors mariage. Réagissant à cette déclaration auprès de TMZ, une ancienne compagne du chanteur des Foo Fighters a affirmé qu'il n'en était pas à sa première tromperie.

L'ex de Dave Grohl, Kari Wuhrer, a traité le musicien d'« ordure» qui la trompait régulièrement.

L'actrice de 57 ans, qui a fréquenté le chanteur de 55 ans dans les années 90, n'a pas été surprise d'apprendre qu'il avait été infidèle à Jordyn Blum, sa femme depuis 21 ans. Elle a affirmé à TMZ que Dave Grohl la voyait alors qu'il sortait également avec son ex-petite amie Tina Basich.

À l'époque, Kari Wuhrer ne connaissait pas cette dernière et a évoqué sa relation avec Dave Grohl lors de son passage au Howard Stern Show. Après quoi, la petite amie du chanteur s'est séparée de lui.

« J'ai craché le morceau (...) Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Il n'en a jamais parlé», a-t-elle expliqué à TMZ.

Après l'interview, Kari Wuhrer a déclaré qu'elle n'avait plus jamais eu de contact avec Dave Grohl, même lorsqu'ils se croisaient de temps en temps et que le musicien la « regardait comme si je n'existais pas». « J'ai eu l'impression de savoir que c'était une ordure après ça», a-t-elle ajouté.

Le chanteur a avoué sa récente infidélité sur Instagram la semaine dernière, précisant qu'un enfant était né de cet adultère.

« Je suis récemment devenu le père d'une nouvelle petite fille, née en dehors de mon mariage», a-t-il écrit. « J'ai l'intention d'être un parent aimant qui la soutiendra. J'aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.»

