Dave Grohl, leader du groupe Foo Fighters, veut regagner la confiance de sa famille. (photo d'archives) Keystone

DPA, fts SDA

Il est récemment devenu père d'une fille, a écrit le chanteur de 55 ans dans un communiqué. Il souhaite être un parent «aimant et soutenant» pour elle. Sa femme n'est cependant pas la mère de sa fille.

Dans le même temps, le musicien a souligné qu'il aimait sa femme et leurs trois enfants. Il «ferait tout pour regagner leur confiance et mériter leur pardon». Il a en outre demandé de la considération pour tous les enfants impliqués. Grohl est marié depuis 2003 à l'Américaine Jordyn Blum (48 ans), ils ont trois filles âgées de 10, 15 et 18 ans.

Avant sa carrière avec les Foo Fighters, Grohl s'était fait connaître comme batteur du légendaire trio grungerock Nirvana («Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are»). En 2023, les Foo Fighters avaient sorti leur onzième album studio «But Here We Are», dans lequel Grohl et ses collègues abordaient des tragédies personnelles. Après la mort de leur batteur Taylor Hawkins en 2022, le groupe y décrivait différentes phases de deuil.

DPA, fts