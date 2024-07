Anant Ambani et Radhika Merchant se marient ce week-end lors d'une cérémonie hindoue de trois jours à Bombay. Lors de l'une des soirées d'avant-mariage, Justin Bieber s'est produit pour le couple de milliardaires indiens.

Le week-end prochain, le fils de milliardaire indien Anant Ambani et sa petite amie de longue date Radhika Merchant se marieront à Mumbai. Image : IMAGO/SOPA Images

Bruno Bötschi

L'invitation au mariage du couple de milliardaires indiens Anant Ambani et Juli Radhika Merchant avait déjà de quoi surprendre : au lieu d'une carte, les invités ont reçu une boîte luxueuse à l'effigie du dieu hindou Vishnu.

La famille Ambani a fait fortune, à hauteur de milliards de dollars, dans la chimie et le textile, tandis que les marchands ont gagné beaucoup d'argent grâce à l'entreprise Encore Healthcare.

Les Ambani n'ont pas seulement amassé une fortune colossale, ils aiment aussi faire la fête. Le week-end dernier, Mukesh et Nita Ambani ont organisé leur troisième fête de fiançailles pour leur plus jeune fils Anant et sa fiancée.

Un Bieber pour dix millions!

Au cours de la «sangeet party», l'une des nombreuses festivités qui précèdent un mariage hindou, Justin Bieber, entre autres, s'est produit.

Selon les médias, le père du marié aurait fait venir la pop star américaine en Inde pour un cachet de dix millions de dollars US.

Des vidéos sur Tiktok montrent l'arrivée de Justin Bieber à l'aéroport de Bombay. Le chanteur est escorté par des agents de sécurité jusqu'à une limousine de luxe, tandis que les badauds et les photographes ne cessent de crier son nom.

Lors de son spectacle au Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC), Justin Bieber a également fait monter les jeunes mariés sur scène. Comme l'écrit «Times of India», le trio a ensuite posé ensemble pour les photographes.

La cérémonie principale aura lieu le week-end prochain

Anant Ambani et Radhika Merchant se diront «oui» le week-end prochain lors d'une cérémonie hindoue de trois jours. La cérémonie principale devrait avoir lieu le 12 juillet, suivie d'une grande réception le 14 juillet.

Selon les médias, les festivités devraient avoir lieu au Jio World Convention Center et dans la maison familiale des Ambani à Mumbai. Selon la coutume hindoue, la date du mariage du couple a été choisie en fonction de l'horoscope de naissance du couple.

On se demande maintenant quelle pop star, après Justin Bieber et Rihanna, qui s'est produite lors de la première pré-cérémonie en mars dernier, va honorer de sa présence la véritable cérémonie de mariage d'Anant Ambani et Radhika Merchant le week-end prochain.

Les spéculations vont bon train quant à une éventuelle apparition des chanteuses Adele et Lana Del Rey et du rappeur Drake.