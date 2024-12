Snoop Dogg sera à nouveau grand-père. Sa fille, Cori Broadus a annoncé dans E! News qu'elle attend une petite fille avec son fiancé Wayne Duece.

Snoop Dogg sera bientôt une nouvelle fois grand-père.

Dans une interview pour E! News publiée lundi, la fille du rappeur, Cori Broadus, a annoncé qu'elle attendait un bébé avec son fiancé Wayne Duece.

« J'ai appris la nouvelle le 28 octobre», a-t-elle déclaré à la chaîne. « Ce bébé n'était pas prévu, mais nous sommes tellement bénis.»

Cori Broadus a ensuite révélé qu'elle allait avoir une fille. « Je suis impatiente d'aimer ma petite fille et de lui faire sentir qu'elle est la plus belle du monde. En grandissant, je n'étais pas très sûre de moi et je ne me sentais pas à ma place, alors je veux lui inculquer toutes ces belles choses dès son plus jeune âge. Et j'ai un mini-moi. Wayne a dit qu'il était excité d'avoir quelqu'un qui me ressemble», a poursuivi la jeune femme de 25 ans.

Au cours de la conversation, la fille de Snoop Dogg a expliqué que sa grossesse était considérée comme « à haut risque» en raison de problèmes de santé déjà diagnostiqués, notamment le lupus, une maladie auto-immune.

« Les médecins étaient très inquiets pour moi et le bébé, mais Dieu a mis la main sur moi, et le bébé et moi nous portons parfaitement bien», a-t-elle déclaré, ajoutant que son père – de son vrai nom Calvin Broadus Jr – et sa mère Shante Broadus sont ravis. « Ma mère et mon père sont très excités, leur petite fille va avoir un bébé!»

Cori Braodus et Wayne Duece devaient se marier au début de l'année, mais ils ont décidé de reporter les noces après l'AVC de la jeune chanteuse en janvier. Les préparatifs de leur grand jour ont été documentés dans la série de E! intitulée Snoop's Fatherhood: Cori and Wayne's Story.

Le nouveau-né sera le septième petit-enfant de Snoop Dogg et Shante Broadus.