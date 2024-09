Samuel Etienne se dévoile pour «une bonne cause».

Lors de sa participation à l'événement caritatif ZEvent de Zerator, qui a réuni plus d'une centaine de streamers français, le présentateur de 53 ans a accepté de se plier à plusieurs défis pour encourager les internautes à faire des dons.

L'animateur a d'abord teint ses cheveux en vert clair, à la façon du personnage de Gekko dans le jeu vidéo Valorant, lorsque le palier des 70'000 euros a été franchi. Quelques instants plus tard, quand la cagnotte a atteint 400'000 euros, Samuel Etienne a ôté son tee-shirt pour montrer les tatouages recouvrant ses deux flancs et une partie de sa poitrine. Son tatouage de dragon XXL du côté droit, qui aurait pris 15 heures à réaliser, a particulièrement surpris la Toile. «C'est pour les associations», pouvait-on l'entendre dire en réponse aux applaudissements et acclamations des streamers qui ont été témoins de la scène.

L'événement s'est déroulé entre le 6 et le 9 septembre et est parvenu à récolter plus de 10 millions d'euros pour plusieurs associations françaises, dont le Secours populaire français, Cop 1, Chapitre 2, les Bureaux du Cœur, Solidarités Étudiantes et Solidarité paysans.

Parmi les donateurs les plus généreux se trouvaient quelques grands noms, comme le footballeur Antoine Griezmann, le nageur Léon Marchand et l'influenceuse Léna Situations, qui aurait fait don de pas moins de 20'000 euros.