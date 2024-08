L'actrice Nathalie Fay a été arrêtée pour avoir frappé son petit ami au visage. Selon TMZ, la police a répondu à un appel de son petit ami Brady.

Nathalie Fay a été arrêtée pour violences domestiques. L'actrice, surtout connue pour son rôle de réceptionniste de l'hôtel Caesars Palace dans le premier film Very Bad Trip, aurait donné un coup de poing au visage de son petit ami d'un jour lors d'une altercation à Miami.

Nathalie Fay, de son vrai nom Nathalie Tordion, a été arrêtée après avoir frappé son petit ami qui venait la chercher à un match de pré-saison des Dolphins de Miami, en Floride. TMZ rapporte que la police a répondu à un appel concernant un incident signalé par l'homme, identifié dans le rapport de police uniquement comme étant Brady.

L'actrice d'origine canadienne est accusée d'avoir donné un coup de poing après avoir demandé où il se trouvait avant de venir la chercher. Lorsqu'il est venu la chercher, Brady affirme qu'elle est montée dans la voiture et a commencé à lui demander où il était allé, lui montrant prétendument une carte pour prouver qu'il n'était pas là où il disait être allé.

Pendant que Brady regardait le téléphone, il affirme que l'actrice lui a donné un coup de poing au visage et qu'il est sorti de la voiture pour s'éloigner d'elle. La police est arrivée sur les lieux et a appréhendé Nathalie Fay pour coups et blessures. Brady a refusé d'être transporté à l'hôpital et a déclaré qu'il s'y rendrait lui-même.

L'actrice est apparue dans des films comiques classiques tels que Retour à la fac, Date limite et Blonde and Blonder.

