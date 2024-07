Son frère vole à son secours: «Je sais que ma sœur mange les filles, mais...»

Frankie Grande a volé à la rescousse de sa sœur contre d'étranges rumeurs. Le frère de la pop star de 31 ans n'a pas caché son hilarité sur les réseaux sociaux face à la « créativité» des internautes.

De drôles de rumeurs sur les réseaux sociaux prétendent qu'Arina Grande serait cannibale.

Le frère d'Ariana Grande a défendu sa sœur contre d'étranges rumeurs selon lesquelles elle serait cannibale.

Lorsque ces dernières ont commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, l'animateur et artiste de 41 ans a décidé de s'exprimer.

« HAHAHAHAHAHA. Wow!», a-t-il écrit sur X le 11 juillet, après avoir retweeté un message sur la conspiration. « C'est peut-être le niveau le plus créatif et le plus bas que vous ayez jamais atteint. On atteint chaque jour de nouvelles profondeurs!»

« Ecoutez, je sais que ma sœur mange les filles depuis des années, mais c'est un peu extrême! En plus, elle est végétalienne», a-t-il ajouté.

Frankie Grande est le demi-frère de la chanteuse. Les deux partagent la même mère et sont très proches.

Le Youtubeur a même consacré un billet à sa petite sœur à l'occasion de la Journée nationale des frères et sœurs aux Etats-Unis.

« Je veux prendre un moment pour remercier la MEILLEURE sœur au monde d'être là pour moi, contre vents et marées», a-t-il écrit. « De l'aide qu'elle m'a apportée dans mon parcours de sobriété à sa présence dans les grands moments de ma vie et de ma carrière, tu es la meilleure sœur que l'on puisse avoir et je suis éternellement fier de toi et de tout le soleil que tu continues à répandre dans ce monde.»

Plusieurs rumeurs avancent qu'Ariana Grande s'apprêterait à annoncer une prochaine tournée après avoir évoqué la préparation d'un « petit échantillonnage» de concerts pour soutenir son album Eternal Sunshine.

« C'est une chose sur laquelle mon équipe et moi travaillons à trouver des options», a-t-elle déclaré lors de son passage dans le podcast Shut Up Evan. « Pour une multitude de raisons, il ne s'agira pas d'une tournée comme j'en avais l'habitude.»

