Le frère de Tupac Shakur, Mopreme, pense que Sean Combs n'a pas été «honnête» au sujet de la mort du rappeur. Il a déclaré à Piers Morgan, dans son émission Uncensored, qu'il pense que le rappeur, emprisonné, a menti.

Le frère de Tupac Shakur s'en est pris à P. Diddy en remettant en question ses commentaires passés sur la mort du rappeur.

Mopreme Shakur est revenu sur une déclaration de Sean Combs datant de 2008, dans laquelle le chanteur de I'll Be Missing You insistait sur le fait qu'il n'avait aucun lien avec le meurtre de Tupac en 1996.

Faisant part de ses doutes sur la déclaration passée de P. Diddy, Mopreme Shakur a déclaré à Piers Morgan Uncensored: « Mon opinion est que je ne crois pas qu'il s'agissait d'une déclaration honnête à 100 %. Donc, encore une fois, nous devons trouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est réel et ce qui est faux.»

Racontant un échange passé avec Sean « Diddy» Combs, il poursuit: « (Il) a dit en gros qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre de mon frère. Je lui ai dit: «La vérité n'a pas encore été révélée, alors nous allons voir». Aujourd'hui, 27 ou 28 ans plus tard, il semble qu'il y ait des doutes sur cette déclaration, ainsi que sur toutes les autres suspicions que les gens ont.»

Lorsqu'on lui demande s'il pense que Sean « Diddy» Combs a menti, Mopreme Shakur répond: « C'est tout à fait possible et c'est ce qui semble se dessiner, à mon avis».

Tupac a été abattu à Las Vegas en 1996 et, en septembre 2023, le chef du gang des Crips, Duane « Keffe D» Davis, a été accusé du meurtre du défunt rappeur. La famille de Tupac a commencé à enquêter sur le lien entre Puff Daddy et le meurtre après que le magnat de la musique a été accusé d'être impliqué dans la mort – un article du Los Angeles Times suggérant que le chanteur avait incité Tupac à se rendre dans un studio de musique avant qu'il ne soit abattu. Sean Combs a démenti ces accusations dans un communiqué.

« Cette histoire est un mensonge. Elle est plus que ridicule et complètement fausse. Ni le défunt rappeur Notorious B.I.G. ni moi-même n'avions connaissance d'une quelconque agression avant, pendant ou après qu'elle se soit produite. Je suis choqué que le Los Angeles Times soit si irresponsable qu'il publie une histoire aussi infondée et complètement fausse», a fait savoir P. Diddy.

