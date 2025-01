Le prince Harry poursuit son combat contre la presse people au Royaume-Uni. Le prince, résidant en Californie avec son épouse et leurs deux enfants, devrait néanmoins témoigner à distance pour l'ouverture d'un procès cette semaine.

L'époux de Meghan Markle devrait toutefois témoigner en personne devant le tribunal en février pour ce procès qui débute le 21 janvier et devrait durer sept semaines. Il vise le News Group Newspapers (NGN), qui, selon le prince de 40 ans, a utilisé des méthodes non éthiques et illégales pour recueillir des informations sur lui pendant de nombreuses années.

En décembre, le duc de Sussex a expliqué qu'il souhaitait prendre la parole lors du procès parce que « je suis la dernière personne à pouvoir rendre des comptes». Il souhaite également obtenir une conclusion à cette affaire pour que les centaines d'autres personnes qui ont été contraintes de régler l'affaire à l'amiable puissent « tourner la page».

C'est notamment le cas de Hugh Grant, qui a conclu l'an dernier un accord en raison de ses frais de justice qui se seraient élever à environ 10 millions de dollars, même si le juge lui donnait raison. L'acteur de Coup de foudre à Notting Hill s'était exprimé sur les réseaux sociaux à ce sujet.

« Comme c'est souvent le cas avec des personnes totalement innocentes, on me propose une énorme somme d'argent pour que cette affaire ne soit pas portée devant les tribunaux. Je ne veux pas accepter cette somme ni conclure un accord. J'aimerais que toutes les allégations qu'ils nient soient vérifiées devant un tribunal. Mais les règles régissant les procédures civiles font que si je poursuis l'affaire avec un procès et que le tribunal m'accorde des dommages-intérêts, même inférieurs d'un centime à l'offre de règlement, je devrai payer les frais de justice des deux parties».

Sur les quelque 40 plaignants initiaux poursuivant NGN, le prince Harry est l'un des deux seuls à se battre encore dans cette affaire.