Le prince Harry et Meghan Markle accueillent leurs amis victimes des incendies

Les célébrités s'unissent pour aider les personnes touchées par les incendies de Los Angeles. Le duc et la duchesse de Sussex ne font pas exception.

Harry et Meghan travaillent également avec leur fondation Archewell pour aider la communauté pendant la crise actuelle (archives).

Covermedia Covermedia

Le prince Harry et la duchesse de Sussex ont ouvert leur maison à leurs amis touchés par les incendies de forêt.

Le duc et la duchesse de Sussex ont manifesté leur soutien aux personnes touchées par les incendies dévastateurs qui font rage dans le comté de Los Angeles depuis mardi, en ouvrant leur maison à leurs proches qui ont été contraints d'évacuer.

Les incendies, qui se déplacent rapidement, ont débuté mardi et ont forcé plus de 100.000 personnes à fuir leur domicile. Alors que les incendies continuent leur progression, le couple a ouvert sa maison de Montecito, dans le comté voisin de Santa Barbara, à ses amis et à sa famille, selon People.

Harry et Meghan travaillent également avec leur fondation Archewell pour aider la communauté pendant la crise actuelle. Ils se sont aussi associés à World Central Kitchen pour renforcer les efforts de secours et ont fait don de fournitures essentielles, notamment d'articles de soins pour enfants.

Pas les seuls

De son côté, l'actrice de Basic Instinct, Sharon Stone, a également ouvert sa maison aux personnes touchées par les incendies.

« J'ai accueilli des amis chez moi. Des familles viennent maintenant s'installer chez nous», a-t-elle déclaré à NewsNation. « Nous sommes en train d'aménager un endroit pour pouvoir aider les gens. Nous installons des lits et de la place dans la maison.»

La star a également encouragé ses fans à faire des dons à un magasin appelé The Coop, qui a été créé par sa sœur et un ami pour fournir des articles de première nécessité à ceux qui ont perdu leur maison.

Halle Berry, la star de Catwoman, a fouillé dans sa garde-robe à la recherche de tout ce qu'elle pourrait donner à The Coop.

« J'emballe toute ma garde-robe et je me rends à la COOP! Si vous vivez dans le sud de la Californie, je vous invite à faire de même», a-t-elle écrit sur Instagram. «C'est quelque chose que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour aider toutes les familles déplacées qui ont besoin de l'essentiel aujourd'hui! Merci @sharonstone pour votre leadership. Love you Lady».