Plusieurs enfants ont été poignardés par un homme à Southport dans le nord de l'Angleterre. Le roi Charles III et le prince William ont partagé leur choc et envoyé leurs condoléances dans un communiqué.

Les membres de la famille royale ont exprimé leurs condoléances après l'agression d'enfants lors d'un événement sur le thème de Taylor Swift. Covermedia

Le roi Charles III et le prince William ont rendu hommage aux victimes d'une attaque « tout à fait horrible» contre des enfants.

Les membres de la famille royale ont exprimé leurs condoléances après l'agression d'enfants lors d'un événement sur le thème de Taylor Swift. Un jeune homme de 17 ans aurait été arrêté après avoir pénétré dans un studio de danse de Southport avant de commencer à poignarder les participants avec un couteau. Deux enfants sont morts et neuf autres ont été blessés au cours de l'attaque.

Le monarque et la reine Camilla se sont empressés de présenter leurs condoléances.

« Mon épouse et moi-même avons été profondément choqués d'apprendre l'horrible incident survenu aujourd'hui à Southport», a déclaré le roi Charles III dans un communiqué. « Nous adressons nos plus sincères condoléances, nos prières et notre profonde sympathie aux familles et aux proches de ceux qui ont tragiquement perdu la vie, ainsi qu'à tous ceux qui ont été touchés par cette attaque vraiment épouvantable.»

Le prince William et son épouse Catherine, princesse de Galles, ont également fait part de leur effroi et ont remercié les premiers intervenants.

« En tant que parents, nous ne pouvons imaginer ce que vivent les familles, les amis et les proches des personnes tuées et blessées à Southport aujourd'hui», a déclaré le couple royal. « Nous envoyons notre amour, nos pensées et nos prières à toutes les personnes impliquées dans cette attaque horrible et odieuse. Nous remercions également les secouristes qui, malgré les scènes les plus horribles, ont fait preuve de compassion et de professionnalisme au moment où la communauté avait le plus besoin d'eux. W & C.»

