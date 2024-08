Après des mois de bataille pour le divorce avec son ex-femme Christine Baumgartner, la star hollywoodienne Kevin Costner s'ouvre. Dans une interview, il évoque les répercussions émotionnelles sur sa famille.

Kevin Costner célèbre la première de «Horizon. Chapter 1» le 24 juin 2024 à Los Angeles avec quatre de ses sept enfants. De g. à dr. : Hayes Costner (15), Cayden Costner (17), Grace Costner (14), Kevin Costner (69), Annie Costner (40), invitée. Imago/Wenn/Nicky Nelson

Pas le temps? blue News résume pour toi Kevin Costner (69 ans) revient sur le grand écran avec le premier volet de son œuvre en quatre parties "Horizon: An American Saga"

Son fils Hayes a suivi les traces de son père en jouant dans la nouvelle épopée western de Costner, «Horizon».

Le lauréat de l'Oscar donne maintenant un aperçu de son divorce difficile et de la période douloureuse pour ses enfants.

L'acteur oscarisé Kevin Costner (69 ans) fera son retour sur le grand écran fin août avec la première partie de son œuvre en quatre parties «Horizon : An American Saga». Ce western dramatique, sur lequel Costner a travaillé pendant plus de trois décennies, traite la colonisation du Far West. Il n'a pas seulement tenu le rôle principal, mais a également écrit le scénario, réalisé et coproduit le film.

Les épreuves de ces dernières années, notamment le divorce avec Christine Baumgartner (50 ans), ont laissé des traces évidentes. En 2023, Costner et Baumgartner ont annoncé leur séparation après 18 ans de mariage. Comme le rapporte Sabrina Page, journaliste de «Gala», la star hollywoodienne semble certes affectée, mais est toujours aussi charmante.

«Parfois, on a envie de dire quelque chose»

La douloureuse guerre du divorce, qui a duré des mois, a fortement pesé sur Kevin Costner. La garde des trois enfants communs, Cayden (17 ans), Hayes (15 ans) et Grace (14 ans), ainsi que le montant de la pension alimentaire étaient au cœur de la dispute.

Costner et Baumgartner ont divorcé en 2023 après presque 19 ans de mariage. Leur relation avait commencé en 1998 ils s'étaient mariés en 2004. Photo: le couple en juin 2018 à Los Angeles. Photo : Imago/Abaca Press/Lionel Hahn

Concernant la médiatisation de ses problèmes conjugaux, Costner a déclaré: «Je ne lis rien. Car je sais ce qu'est la vérité. Vous comprenez? Parfois, on a envie de dire quelque chose pour rectifier les choses ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je ne le fais pas très souvent. Les gens veulent toujours que je le fasse, mais je n'en suis pas si sûr. Je sais dans mon cœur ce qui est vrai» ....

Lorsqu'on lui demande s'il parlera un jour publiquement de sa rupture, Kevin Costner devient pensif: «C'est assez privé. Car mes enfants n'ont pas besoin d'entendre ce que je sais. Leurs cœurs ont été brisés. Ils n'ont donc pas besoin d'en entendre plus».

Le fils s'intéresse à une carrière d'acteur

Sa famille a également joué un grand rôle dans le tournage d'«Horizon». Un moment particulièrement fort pour Costner a été la collaboration avec son fils Hayes, qui est apparu pour la première fois en tant qu'acteur. «C'était très agréable d'avoir mon fils avec nous. Il n'avait encore jamais joué la comédie. J'ai adoré l'avoir près de moi».

Mais travailler avec un adolescent représentait un défi même pour la star hollywoodienne expérimentée: «C'était compliqué – mais il l'a accepté. Il a aussi fait certaines choses de son propre chef, qui étaient très belles».

Même si Hayes a laissé entendre qu'il était intéressé par une carrière d'acteur, Costner déclare: «Il a dit qu'il était intéressé – mais je pense que ce sont les filles qui ont éveillé son intérêt, et en plus, c'est un très bon sportif».

Kevin Costner avec son fils Hayes au Festival de Cannes, mai 2024. Image : Imago/Photo12

Loin du monde scintillant d'Hollywood, Costner mène une vie étonnamment terre à terre. Il décrit comment il conduit personnellement ses enfants à l'école, assiste à leurs matchs et prépare le petit-déjeuner pour leurs amis.

«J'ai une vie complètement différente, qui n'a rien à voir avec les films», explique Costner en espérant être un bon père pour ses enfants.

«Horizon» à la première place des 20 meilleurs films

Malgré la priorité qu'il accorde à sa famille et bien que Costner compte depuis des décennies parmi les plus grands d'Hollywood, les critiques le touchent toujours durement. Il est particulièrement sensible aux commentaires négatifs sur son projet de cœur «Horizon».

«Je pensais que je ne devais pas m'intéresser à ces critiques, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire face à certaines choses négatives qui ont été écrites».

Il a donc été d'autant plus heureux lorsque le «New York Magazine» a récemment placé son film à la première place d'une liste des 20 meilleurs films: «Ils ont établi une liste des 20 meilleurs films, et 'Horizon' était en première place. Cela m'a fait me sentir bien. J'aurais aimé être une personne plus forte, mais cela m'a fait me sentir bien».

Il est sincèrement convaincu de son nouveau projet de film: «Je peux accepter des conseils, mais je ne les prends pas par peur. Je les prends en considération. Mais si quelqu'un me disait que 'Horizon' n'est pas bon, je dirais que je ne fais plus confiance à ses conseils».

Sortie inhabituellement rapide de la deuxième partie

Selon le «Spiegel», la deuxième partie de la série «Horizon», prévue pour quatre films et déjà terminée, devait sortir mi-août aux Etats-Unis. Mais voilà que la sortie du deuxième chapitre de la saga western de Kevin Costner a été reportée – après que le premier film a fait un flop au box-office.

La société de production avait prévu une sortie inhabituellement rapide des deux films. Mais après que «Horizon: An American Saga» n'ait rapporté que 23 millions de dollars dans les salles nord-américaines au cours des deux premières semaines, la société a tiré le frein d'urgence.

Les distributeurs ont reporté la sortie afin de donner plus de temps au public pour découvrir la première partie du film dans les semaines à venir, pouvait-on lire dans un communiqué.

«Horizon» doit aussi trouver son public à la télévision

Lorsque Costner a été interrogé en mai sur la stratégie de sortie, il a expliqué que le studio voyait cela comme un essai. «Il était clair pour moi que les films devaient sortir rapidement les uns après les autres. Mais je pensais à un intervalle de quatre ou cinq mois», a déclaré Costner. Il a cependant toujours été conscient que le film devait en fin de compte trouver son public à la télévision.

«Ils vont le diviser en cent parties», a déclaré Costner en mai: «C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui. Mais il existera aussi sous la forme de quatre films. Et c'était important pour moi. J'ai payé pour ça».

