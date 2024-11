Scout et Tallulah Willis ont partagé sur Instagram un tendre moment avec leur père à l'occasion de Thanksgiving. Bruce Willis a été diagnostiqué avec une démence frontotemporale (DFT) en 2023.

Les filles de Bruce Willis lui ont rendu hommage en le nommant «meilleur père» à l'occasion de la fête de Thanksgiving, alors qu'il se bat contre la démence. Covermedia



Les filles de l'acteur de Die Hard, Scout, 33 ans, et Tallulah, 30 ans, qu'il a eues avec son ex-femme Demi Moore, ont envoyé un message commun sur Instagram à l'occasion de la fête nationale américaine.

Sur les deux photos, on peut voir Scout et Tallulah Willis embrasser tendrement leur père et lui offrir une plaque portant l'inscription « Best Dad Ever» (meilleur père de tous les temps).

Dans la légende qui accompagne la photo, les deux filles ont simplement écrit « Reconnaissantes» et ont ajouté un émoji de câlin.

Bruce Willis et Demi Moore sont également les parents de leur fille aînée Rumer, 36 ans, tandis que la star hollywoodienne a eu Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans, avec son épouse actuelle, Emma Heming Willis.

En 2022, la famille de l'acteur de 69 ans a annoncé qu'il se retirait de la scène, car on lui avait diagnostiqué une aphasie, c'est-à-dire une incapacité à comprendre ou à formuler le langage en raison de lésions dans certaines régions du cerveau.

L'année suivante, Demi Moore et Emma Willis ont publié une déclaration commune dans laquelle elles confirmaient que la star d'Armageddon avait été diagnostiquée avec une démence frontotemporale (DFT) après avoir rencontré des «problèmes de communication».

Dans une récente interview accordée à Town & Country, Emma Willis, mannequin et entrepreneuse, a expliqué qu'elle refusait d'«édulcorer» la réalité des problèmes de santé de son mari lorsqu'elle en parlait avec leurs jeunes enfants.

«Cette maladie est mal diagnostiquée, elle est mal comprise. Il était donc essentiel de parvenir à un diagnostic pour que je puisse apprendre ce qu'est la démence frontotemporale et pour que je puisse éduquer nos enfants. Je n'ai jamais essayé d'édulcorer quoi que ce soit pour eux, a-t-elle commenté. Ils ont grandi avec Bruce qui a décliné au fil des ans. Je n'essaie pas de les protéger.»

