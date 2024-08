La succession des monarchies européennes est entre les mains de femmes. Comme le rapportent les médias, les futures reines s'échangeraient sur Whatsapp via groupe de discussion. L'une d'entre elles serait exclue.

Les futures reines lors d'une fête d'anniversaire royale: la princesse Ingrid Alexandra de Norvège (au centre), Amalia des Pays-Bas (rangée arrière, à gauche) et la princesse Elisabeth de Belgique (rangée arrière, à droite) en juin 2022 à Oslo. La princesse héritière de Norvège est assise entre la princesse Estelle de Suède (premier rang, à gauche) et le prince Charles de Luxembourg (premier rang, à droite). Keystone/EPA/Lise Aserud / POOL NORWAY OUT

vab Vanessa Büchel

Pas le temps? blue News résume pour toi «Mujer Hoy» rapporte que les princesses héritières Ingrid Alexandra de Norvège, Amalia des Pays-Bas et Elisabeth de Belgique entretiennent un groupe de discussion sur Whatsapp.

Leonor d'Espagne n'aurait pas été invitée à cet échange royal.

Le chat exclusif des héritières du trône aurait été créé lors de la fête des 18 ans d'Ingrid Alexandra. Montre plus

Les membres de la famille royale européenne échangent également via Whatsapp. Ainsi, Ingrid Alexandra de Norvège (20 ans), Amalia des Pays-Bas (20 ans) et Elisabeth de Belgique (22 ans) auraient créé un chat de groupe lorsqu'elles se sont rencontrées à la fête organisée à Oslo pour les 18 ans de la princesse héritière norvégienne.

Ingrid Alexandra a fêté ses 18 ans après coup en juin 2022, en raison de la pandémie de coronavirus. Amalia des Pays-Bas et Elisabeth de Belgique y ont également assisté. Celle qui manquait à l'appel: Leonor d'Espagne (18 ans).

Selon les informations de «Mujer Hoy», le chat de groupe Whatsapp aurait été créé à l'époque lors de la fête d'anniversaire d'Ingrid Alexandra. Le magazine espagnol s'appuie sur les déclarations des experts royaux néerlandais Jan Wagner et Sam Hoevenaar. Selon eux, Leonor n'aurait pas non plus reçu d'invitation a posteriori pour participer à l'échange royal par chat.

Les jeunes royaux ont suffisamment de choses à se dire. Car après tout, ils monteront tous un jour sur le trône de leur pays. Dans le chat exclusif des héritières du trône, les personnes partageant les mêmes idées ont donc certainement beaucoup à se dire.

Exclue pour ne pas avoir assisté à la fête d'anniversaire?

Il n'est pas tout à fait certain que la princesse Leonor n'ait pas reçu d'invitation au chat royal de groupe parce qu'elle ne s'est pas présentée à la fête d'anniversaire. Mais en tout cas, elle a manqué ce jour-là l'occasion de nouer des liens plus étroits avec les autres futures reines.

Comme le rapporte Gala, un autre indice de l'exclusion de la princesse Leonor pourrait être «la petite, mais subtile, différence d'âge» entre les quatre princesses héritières. La jeune fille de 18 ans, qui aura 19 ans en octobre, est actuellement encore en formation militaire, après avoir obtenu son baccalauréat l'année dernière.

La princesse Ingrid Alexandra effectue, elle aussi, son service militaire jusqu'au début de l'année 2025. La princesse Elisabeth a obtenu un bachelor en histoire et en politique à l'université d'Oxford, elle doit maintenant commencer son master en politique publique à l'université d'élite de Harvard. La princesse Amalia a, quant à elle obtenu un diplôme en politique, psychologie, droit et économie à l'université d'Amsterdam et a également passé un semestre à l'étranger à Madrid.

Vidéo