Lily Allen a commencé à vendre des photos de ses pieds sur un compte OnlyFans. Selon le Mail Online, la pédicure de la chanteuse aurait fait le pari qu'elle pourrait « gagner beaucoup d'argent en vendant des photos de ses pieds».

C'est lors d'un épisode récent de son podcast, que la chanteuse britannique a révélé qu'elle avait récemment appris que ses pieds étaient « très bien notés» en ligne (archives).

Covermedia

Lily Allen a créé un compte OnlyFans dédié à ses pieds.

La chanteuse britannique a commencé à vendre des photos et vidéos exclusives de ses pieds pour 10 dollars par mois via un compte OnlyFans.

Selon le Mail Online, Lily a créé ce compte, appelé Lily Allen FTSE500, quelques jours après avoir plaisanté sur le fait qu'elle pourrait « gagner beaucoup d'argent en vendant des photos de ses pieds».

La chanteuse de Smile a déjà posté six photos de ses pieds pour que ses abonnés OnlyFans puissent les voir, selon le média.

Lily Allen a annoncé sur ses Stories Instagram qu'elle avait lancé le compte. « Elle l'a fait!», a-t-elle écrit avec un emoji rieur, avant de plaisanter: « Qu'est-ce que ça va faire à mon algorithme?»

Toutefois, a ajouté la chanteuse, « si vous n'écoutez pas le podcast #missme sur @bbcsounds... tout ce post va paraître très étrange en effet», faisant référence à son podcast Miss Me?

En effet, c'est lors d'un épisode récent de son podcast, que la chanteuse britannique a révélé qu'elle avait récemment appris que ses pieds étaient « très bien notés» en ligne.

« J'ai une dame qui vient me faire les ongles et qui m'a informée que j'avais cinq étoiles sur WikiFeet, ce qui est assez rare, a-t-elle déclaré à sa coanimatrice et amie Miquita Oliver. Mais oui, mes pieds sont très bien notés sur Internet!»

La jeune femme de 39 ans a ensuite expliqué que WikiFeet était « un Wikipedia pour les pieds des gens célèbres», ajoutant que sa prothésiste ongulaire pensait qu'elle « pourrait gagner beaucoup d'argent en vendant du contenu sur les pieds sur OnlyFans».

Miquita Oliver a alors demandé à Lily Allen: « Quitterais-tu Miss Me? pour ne faire que du contenu sur les pieds pour OnlyFans?», ce à quoi la chanteuse a répondu: « Oui».

En vacances en Italie, Lily Allen en profite pour nourrir son compte de fans des pieds. « La dolce feeta», a-t-elle commenté à côté d'une photo de ses pieds nus devant une fontaine, dans un clin d'œil au film de Fellini.

Covermedia