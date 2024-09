Lisa Marie Presley a pu compter sur sa fille, Riley Keough, pour terminer ses mémoires après sa mort en 2023. Dans le livre, dont People a obtenu des extraits, la fille d'Elvis Presley dévoile d'anciennes addictions.

Les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley révèlent qu'elle a souffert d'un sevrage aux analgésiques de «grande ampleur».

Le livre, intitulé From Here to the Great Unknown, était inachevé à la mort de la chanteuse en 2023, mais a été repris par sa fille de 35 ans, Riley Keough.

Dans un extrait obtenu par le magazine People, Lisa Marie Presley décrit sa dépendance aux analgésiques sur ordonnance, qui a commencé après la naissance de ses jumeaux Finley et Harper Lockwood en 2008.

« Ça a été pendant plusieurs années une activité récréative, jusqu'à ce que ça ne le soit plus», a-t-elle confié. « C'était une question de dépendance absolue, de retrait de grande ampleur».

Avant le décès prématuré de Lisa Marie Presley, Riley Keough a promis de l'aider à écrire ses mémoires. Promesse qu'elle a tenue après la mort de sa mère, avec l'aide d'enregistrements reprenant les souvenirs de la chanteuse.

Dans l'introduction du livre, Riley Keough confie que sa mère donnait parfois « l'impression de vouloir réduire le monde en cendres; d'autres fois, elle fait preuve de compassion et d'empathie – toutes les facettes de la femme qu'était ma mère, chacune de ces facettes, belles et brisées, forgées ensemble dans un traumatisme précoce, s'effondrant ensemble à la fin de sa vie».

Lisa Marie Presley était la fille de Priscilla et Elvis Presley, décédé en 1977 de complications liées à la prise de médicaments sur ordonnance. Ses mémoires sortiront le 8 octobre.

