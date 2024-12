Que se passe-t-il entre Mariah Carey et Anderson.Paak? Les deux artistes ont en tout cas été vus main dans la main lors d'un dîner à Aspen dans le Colorado, le week-end dernier, par les paparazzi.

Mariah Carey

Covermedia Covermedia

Mariah Carey a été aperçue tenant la main d'Anderson.Paak lors d'un dîner à Aspen dans le Colorado, le week-end dernier.

La diva aux cinq octaves, âgée de 55 ans, et le rappeur, producteur et membre du groupe Silk Sonic (qu'il forme avec Bruno Mars), 38 ans, ont été photographiés entrant ensemble dans le restaurant Catch Steak dimanche dernier.

MARIAH CAREY E ANDERSON PAAK ESTÃO JUNTOS!!!! pic.twitter.com/ruNzuwJLmc — ella 𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ ♡ (@fshionklla) December 23, 2024

Le couple était tout sourire en arrivant dans l'établissement, Mariah Carey se retournant pour attraper la main de celui qui semble bel et bien être son nouveau compagnon. Selon certaines indiscrétions, le duo travaillerait sur de nouveaux projets musicaux dans le studio que la chanteuse possède dans la fameuse station de ski américaine.

Le lendemain de ce dîner en tête à tête, l'interprète de All I Want for Christmas is You a été aperçue en train de faire du shopping dans la station de ski huppée.

Ce n'est pas la première fois que les deux musiciens suscitent des interrogations. Anderson.Paak, de son vrai nom Brandon Paak Anderson, et Mariah Carey ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Le chanteur a récemment assisté à l'un des spectacles de Noël de Mariah Carey et a même posté des photos avec la maman de Monroe et Moroccan à l'occasion des célébrations d'Halloween.

Avant de s'afficher avec ce nouveau compagnon, Mariah Carey s'est séparée de son petit ami de longue date Bryan Tanaka en décembre 2023. Le couple s'est fréquenté par intermittence pendant près de dix ans avant de rompre.

De son côté, Anderson.Paak a été marié à la musicienne Jaylyn Chang pendant 13 ans avant de demander le divorce en janvier 2024, prétextant des « différends irréconciliables» comme raison de la séparation. Peu après, il a été aperçu tenant la main de la chanteuse néerlandaise Sterre Marith Tapilatu sur une plage du Mexique. Jaylyn Chang et Anderson.Paak sont les parents de deux jeunes fils prénommés Soul Rasheed et Shine Tariq.