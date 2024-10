Le rappeur MHD revient sur scène, indique Skyrock. Condamné à douze ans de prison pour meurtre en 2023, il a été remis en liberté en attendant son procès en appel.

Huit mois après être sorti de prison, le rappeur MHD a fait son grand retour sur scène.

Et pas n'importe quelle scène: celle de la prestigieuse Accor Arena Bercy à Paris. Il a participé jeudi soir (16 octobre 24) au show du rappeur français Werenoi, comme en attestent des vidéos filmées lors du concert et relayées sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une vidéo sur le site de Skyrock, organisateur de l'événement.

Plus discrètement, MHD, Mohamed Sylla de son vrai nom, s'était produit sur la scène de l'Adidas Arena, à Paris. Il avait participé le 5 octobre au concert Game Over 3, avec RK, Kerchak, Da Uzi, DADI, Nahir et Yorssy.

La carrière du rappeur de 30 ans, d'origines africaines, né en Vendée mais qui a grandi à Paris, s'est interrompue quand il a été supposément mêlé à un crime sordide sur un jeune homme, Loïc K., en juillet 2018. La voiture du rappeur l'a écrasé lors d'une rixe entre bandes rivales.

MHD avait pourtant très bien commencé. Son tube à la gloire du PSG l'a rendu populaire en 2015. Ses vidéos sont virales. Il est nommé aux Victoires de la musique en 2017 et devient l'ambassadeur de la marque allemande Puma. Son album 19 est certifié disque de platine en janvier 2019. Et il fait ses débuts au cinéma avec Mon frère, de Julien Abraham.

Mais, mis en cause dans le meurtre de Loïc K, il est placé en détention provisoire à la prison de la Santé en janvier 2019. Ce qui ne l'empêche pas de continuer la musique. Il revient avec un single d'une autre version d'Afro Trap. « L'afro-trap» est un genre musical que MHD dit avoir inventé. Il s'agit d'un mélange de rap et de musiques africaines.

Le rappeur sort ensuite un album qui devient disque d'or en octobre 2022. Bien qu'il clame son innocence, en septembre 2023, il est condamné à douze ans de prison ferme. Ses avocats font appel; le 2 février 2024, MHD est remis en liberté.

En attente de son procès, MHD a sorti récemment deux nouveaux singles, Full et Kata, qui font un tabac sur les plateformes de streaming.

