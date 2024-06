Caroline Receveur est en rémission d'un cancer du sein dont elle a annoncé souffrir en juillet 2023. L'influenceuse a expliqué à sa communauté sur Instagram se trouver actuellement dans une « phase de transition».

Caroline Receveur est en rémission d'un cancer du sein. IMAGO/ABACAPRESS

Après sa lutte contre le cancer, Caroline Receveur se reconstruit, mais elle a besoin de temps.

En réponse à une internaute qui a remarqué que sa présence sur les réseaux sociaux se faisait plus rare ces dernières semaines, l'influenceuse de 36 ans a confié qu'elle n'était « plus la Caroline d'avant».

« Je suis passée d'une vie à 100 à l'heure à l'opposé, en un claquement de doigts, et je n'étais pas préparée à «l'après»», a-t-elle expliqué en Story Instagram le 19 juin. « Après mes traitements et mon retour à la vie «normale», j'ai occulté la transition avec cette nouvelle vie, avec ce nouveau moi, et aujourd'hui, tout remonte à la surface. Physiquement, moralement, professionnellement, je ne suis plus la Caroline d'avant, mais je ne suis pas encore devenue la nouvelle. Je suis en phase de transition et j'apprends à dealer chaque jour avec mes émotions, qui me submergent parfois.»

L'épouse d'Hugo Philip a précisé se trouver actuellement dans une « phase de transition», durant laquelle elle apprend à vivre avec son nouveau moi et constate les changements apportés par la maladie, dont une certaine forme d'authenticité.

« Je sais que tout arrive pour une raison, que cette expérience de vie m'a permis de me mettre à nu, dépourvue de tous les artifices qui me caractérisaient physiquement et professionnellement, a-t-elle ajouté. Une étape qui me demande aujourd'hui d'apprendre à M'AIMER, enfin pour ce que je SUIS et non ce que je fais ou représente.»

La maman du jeune Marlon, âgé de 5 ans, qui se réinvente désormais, a cependant promis à sa communauté de revenir. « Vos cellules meurent pendant les chimios et une partie de vous meurt avec. Il faut réapprendre à vivre, différemment, à se regarder, différemment, à s'aimer, différemment, et c'est que j'expérimente actuellement. Mourir pour mieux renaître. Je reviens bientôt», a ajouté Caroline Receveur.

