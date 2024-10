Les Jonas Brothers ont interrompu leur spectacle à Prague après qu'un spectateur a apparemment pointé un laser sur Nick Jonas. L'explication de l'interruption a été donnée par un fan sur les réseaux sociaux.

Lors de son dernier concert, Nick Jonas s'est précipité hors de la scène après qu'un laser a été pointé sur sa tête. Covermedia

Covermedia

Le concert des Jonas Brothers à Prague mardi soir a été brusquement interrompu.

Selon une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Nick Jonas était assis devant un piano lorsqu'il a quitté la scène en courant, semblant visiblement ébranlé et alertant la sécurité en faisant le signe du temps mort. Selon les utilisateurs des réseaux sociaux, le concert a été interrompu pendant plusieurs minutes après que les frères de Nick, Joe et Kevin Jonas, et le reste du groupe l'ont suivi hors de la scène.

Les frères n'ont pas abordé l'incident publiquement. Cependant, un fan a affirmé qu'un membre du public avait été évacué de la salle peu de temps après l'incident.

« Les Jonas Brothers ont dû interrompre brièvement leur spectacle ce soir à Prague lorsque quelqu'un dans le public a pointé un laser sur Nick. La personne a été évacuée de la salle et le spectacle a continué. Je suis heureux que Nick et le reste du groupe soient sains et saufs», a-t-on écrit à côté d'une vidéo du spectacle.

D'autres fans ont exprimé sur le site X leur inquiétude à l'égard du groupe. L'un d'eux a écrit: « @nickjonas a géré la menace du laser comme un pro, mais les artistes ne devraient pas avoir à faire face à cela», tandis qu'un autre a déclaré: « Les gens ne devraient pas utiliser de lasers en concert. Ce n'est pas bien.»

Malgré sa frayeur, Nick Jonas est retourné sur scène quelques minutes plus tard et le spectacle a continué.

Covermedia