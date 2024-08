Nico Capone: «J'ai quelques petits soucis de santé»

Le youtubeur romand Nico Capone a annoncé que des «soucis de santé» l'obligeaient à perdre du poids. Motivé, il espère «perdre entre 20 et 30 kilos en 90 jours».

Nico Capone va suivre un programme sportif et une diète. (archives) Imago

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Dès l'annonce de sa participation à l'émission «Danse avec les stars», le youtubeur Nico Capone a très vite essuyé des plâtres, victime de remarques grossophobes sur les réseaux sociaux.

Mais, si TF1 a pris sa défense, le Romand de l'étape n'est jamais entré dans le jeu des esprits chagrins, donnant le meilleur de lui-même, assumant sa corpulence sans émettre davantage de commentaires. Il est parvenu à aller loin dans la compétitions, perdant même quelques kilos au passage.

Mais cette fois, c'est son médecin qui tire la sonnette d'alarme. Son épouse Daniela a d'abord annoncé sur les réseaux: «Nicola traverse une période difficile en raison de problèmes de santé qui l'obligent à prendre sa vie en main». Elle ajoutait qu'elle comptait sur le soutien de tous leurs followers, rapporte Purepeople.

«Je vais me prendre en main»

Le 20 août, Nico Capone a lui-même donné davantage de détails sur les réseaux sociaux: «Comme vous le savez, je suis en surpoids. Je le sais, j'ai quelques petits soucis de santé, admet-il. Quand tu es surpoids, le coeur est entouré de graisse, donc il fait faire très attention. Et surtout, je suis jeune. Donc il faut se rétablir maintenant et au plus vite.»

Pour ce faire, celui qui a terminé sur la 2ème place du podium de «Danse avec les stars» assure être entouré de professionnels. «Nous allons faire du sport et je vais vous montrer le sport que je vais faire tous les jours avec bien sûr une diète. Je vais me mettre à fond et me prendre en main», ajoute-t-il.

L'influenceur espère «perdre entre 20 et 30 kilos en 90 jours». Un canal instagram spécialement dédié à sa perte de poids a été créé, afin que les fans de Nico Capone puissent suivre sa transformation physique et, probablement, l'encourager lorsqu'il aura des baisses de motivation.

Mais pour l'heure, le papa du petit Mattia ne manque pas d'énergie: «Je suis en forme aujourd'hui. Je me sens plus léger. J'ai toujours faim à partir de l'après-midi mais le matin ça va, je n'ai pas faim», raconte-t-il.