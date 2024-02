Message émouvant - Nico Capone ne se laisse pas démonter!

Victime d'un véritable déferlement de haine et de messages grossophobes sur les réseaux sociaux, le candidat romand de «Danse avec les stars» compte bien profiter de son aventure en ignorant les esprits chagrins. Après son premier passage dans l'émission, Nico Capone publie un message rempli de gratitude.

Nico Capone a présenté un très technique "quick step" avec sa partenaire Inès Vandamme. Capture d'écran blue TV/TF1 "Danse avec les stars"

«Il y a eu des moments sombres. Des moments où des voix négatives ont tenté de me faire croire que je ne méritais pas ma place, que je n’atteindrais pas mon but. Des moments de doute et de peur, amplifiés par des messages haineux et des critiques injustes», poste Nico Capone sur Instagram.

Mais ce ne sont pas ces voix-là qu'il compte écouter. Dans un message poignant, le candidat romand, star des réseaux sociaux, préfère commencer par dire merci. «Les mots me manquent pour exprimer pleinement ma gratitude, mais je vais faire de mon mieux», écrit-il.

Et sans s'attarder sur les «haters» Nico Capone préfère s'adresser à ceux qui - nombreux eux aussi - le soutiennent. «C’est promis je vais pas vous décevoir vous m’avez aidé à me recentrer sur l’essentiel toujours croire à notre potentiel peu importe la difficulté en face de nous», assure-t-il.

«Ecoute ceux qui mettent du vent dans tes ailes»

Pour son premier passage dans l'émission, Nico Capone s'est lancé, avec sa partenaire Inès Vandamme, dans un très technique «quick step», sur la musique des Blues brothers, Everybody needs somebody.

Sous les yeux remplis de larmes de sa femme Daniela et de leur fils, le candidat s'est vu gratifier de bonnes notes de la part du jury, visiblement très ému lui aussi, soit quatre fois la note de 7.

Tous les jurés ont tenu à l'encourager, saluant la prestation du Romand et son assiduité au travail. «Il ne faut pas écouter les critiques, mais ceux qui vont mettre du vent dans tes ailes», a notamment commenté Chris Marques.

Jusqu'où ira Nico Capone dans l'émission de TF1? Nul ne peut le dire, mais c'est bien le positif que le Suisse compte garder en mémoire.

La suite de «Danse avec les stars», c'est ce vendredi à 21h10 sur TF1.