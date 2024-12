Comme toutes grandes stars, Nicole Kidman a dû faire des choix de carrière difficiles. L'actrice australienne a confié à W Magazine qu'elle regrettait d'avoir manqué de travailler avec la réalisatrice Jane Campion lorsqu'elle n'était pas encore célèbre.

La star de Big Little Lies a révélé qu'elle avait commencé à se produire enfant pour s'occuper pendant que sa mère était au travail (archives). sda

Covermedia

Nicole Kidman s'est souvenue de l'un de ses premiers regrets d'actrice.

La star australienne a avoué qu'elle regrettait d'avoir refusé de travailler avec la célèbre réalisatrice Jane Campion avant qu'elle ne devienne célèbre.

« (Son école de théâtre le week-end) jouait la pièce de théâtre de Tennessee Williams, Sweet Bird of Youth. Je jouais le rôle de la princesse (une actrice plus âgée, autrefois célèbre, qui a une relation avec un jeune gigolo), et je ne comprenais pas du tout ce que signifiait le texte», s'est souvenue l'actrice de 57 ans dans une interview accordée à W Magazine. « La réalisatrice Jane Campion est venue s'asseoir au fond de ce petit théâtre et m'a ajoutée au casting de l'un de ses films d'étudiants. Mais je ne l'ai pas fait – je ne voulais pas porter un bonnet de douche dans le film et ne pas être jolie... (C'est) un énorme regret. Quel grand regret!»

Bien qu'elle n'ait pas travaillé avec la cinéaste néo-zélandaise pendant son adolescence, les deux femmes ont collaboré bien des années plus tard sur Portrait de femme (1996) et la mini-série Top of the Lake (2017). La réalisatrice de La Leçon de piano a ensuite remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 2022 pour The Power of the Dog.

La star de Big Little Lies a révélé plus tard qu'elle avait commencé à se produire enfant pour s'occuper pendant que sa mère était au travail. « Ma mère travaillait. Nous devions donc toujours trouver quelque chose à faire l'après-midi. J'ai fait du ballet, puis du mime, et quand j'ai eu 13 ans, on m'a trouvé une petite école de théâtre pour le week-end», a-t-elle expliqué

La mère de Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, est décédée en septembre à l'âge de 84 ans.

Covermedia