Niecy Nash ne compte pas laisser Kim Kardashian être la cible de critiques. L'actrice connaissait très peu la famille Kardashian-Jenner avant de travailler avec la star de téléréalité dans All's Fair.

Niecy Nash ne tolérera pas que l'on dise du mal de Kim Kardashian, sa co-star dans la mini série All's Fair. Covermedia

L'actrice de la série Scream Queens a déclaré à People qu'elle s'était lancée dans le tournage de la série dramatique juridique sans connaître la famille Kardashian-Jenner et qu'elle avait été conquise par l'« adorable Kim», qu'elle a décrite comme une « fille à copines».

Maintenant qu'elle connaît personnellement la star de la téléréalité, Niecy Nash « se battra» contre quiconque dira du mal de « Kim».

« Je l'aime tellement, a-t-elle déclaré. Laissez-moi vous dire un truc: vous ne pouvez pas dire du mal de Kim en face de moi. Je me battrai avec vous dans la rue!»

Elle a ajouté: « Ne me dites rien sur Kimmy Kim. Ne faites pas ça.»

L'actrice de Monstres (Jeffrey Dahmer Story) s'est remémoré comment elle a rencontré la star des Kardashian avec sa mère Kris Jenner et a révélé qu'elles étaient soulagées qu'elle « ne connaisse rien de leur famille» et qu'elle soit « impartiale» à propos de son rôle avec Kim Kardashian.

« C'était très drôle, parce que la première fois que nous nous sommes rencontrées, je l'ai rencontrée avec sa mère, et j'ai dit: «Je dois être honnête et vous dire que je n'ai jamais vu votre émission». Et sa mère a dit: «Oh, Dieu merci. Nous avons une chance! Peut-être que vous nous aimerez" », a raconté Niecy Nash ajoutant qu'elles ont toutes « commencé à rire».

L'animatrice et actrice de 44 ans a tenu son premier rôle télévisé dans American Horror Story: Delicate en 2023 et dirigera la série All's Fair, dans laquelle elle incarne une avocate spécialisée dans les divorces. Les deux séries télévisées sont produites par Ryan Murphy, l'un des collaborateurs fréquents de Niecy Nash.