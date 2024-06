On en sait plus sur l’état de santé de la princesse Anne

La princesse Anne séjourne dans un hôpital au sud de l'Angleterre depuis un incident ayant provoqué de « légères blessures» et une « commotion cérébrale» en début de semaine. Son mari, qui lui a rendu visite, a informé la presse de son état.

La princesse Anne séjourne dans un hôpital au sud de l'Angleterre. IMAGO/Shutterstock

Covermedia

La princesse Anne se rétablit « doucement» après avoir été admise à l'hôpital en début de semaine. D'après son mari de 69 ans, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, son hospitalisation le 24 juin a résulté d'un « incident lié à un cheval».

Après avoir rendu visite à la princesse de 73 ans, l'époux de la sœur de Charles III a été interrogé par un journaliste sur son état de santé. « Elle se rétablit lentement, merci», a-t-il déclaré. « Elle sortira quand elle sera prête.»

La veille, Sir Timothy Laurence avait déclaré à la presse: « Elle se remet bien, merci. Nous sommes tous deux profondément reconnaissants envers l'équipe médicale et le personnel de l'hôpital pour leurs soins experts, ainsi qu'envers les services d'urgence qui ont tous été si merveilleux sur place. Elle va bien. Lentement mais sûrement.»

Le Telegraph avait rapporté que la princesse Anne souffrait de pertes de mémoire après avoir « subi de légères blessures et une commotion cérébrale à la suite d'un incident survenu dans la propriété de Gatcombe Park», où elle se trouvait avec son mari et ses deux enfants, Zara Tindall, 43 ans, et Peter Phillips, 46 ans.

Ses engagements royaux, dont un voyage au Canada, ont été reportés pour le reste de la semaine. Un communiqué officiel publié après l'incident a confirmé que « Son Altesse Royale reste à l'hôpital de Southmead, à Bristol, par mesure de précaution et pour observation, et devrait rapidement se rétablir entièrement.»

