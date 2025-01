Elle voit sa maison partir en fumée en direct à la TV!

Los Angeles est en proie à de terribles incendies qui détruisent tout sur leur passage. Paris Hilton a vu, impuissante, sa maison de Malibu réduite en cendres en direct à la télévision et a partagé son désarroi sur Instagram.

Paris Hilton est effondrée. Covermedia

Covermedia Covermedia

La star de la téléréalité et femme d'affaires a fait part de son déchirement après avoir assisté en direct à l'incendie de sa maison de Malibu, en Californie.

C'est en regardant la télévision que l'ancienne acolyte de Nicole Richie a découvert la terrible scène alors que la région est actuellement dévastée par les feux de forêt. Six incendies se sont déclarés dans le comté de Los Angeles au cours des deux derniers jours, dont celui ayant touché le quartier de Pacific Palisades et qui a détruit de nombreux bâtiments. Le bilan humain est pour l'instant de cinq personnes décédées.

Après avoir découvert l'incendie de sa propriété, Paris Hilton s'est exprimée sur son compte Instagram, ce mercredi 8 janvier 2025. « J'ai le cœur brisé et je n'ai pas de mots pour exprimer mon chagrin», a-t-elle commencé. « Assise avec ma famille, en train de regarder les informations à la télévision, je découvre en direct ma maison de Malibu dévorée par les flammes. Je ne souhaite à personne de vivre un tel drame. C'est dans cette villa que nous avons eu tant de beaux souvenirs.»

Dans la suite de son message, Paris Hilton se souvient de ce « rêve de construire une vie remplie de souvenirs» qu'elle partageait avec son mari depuis 2021, Carter Reum, et leurs deux enfants, Phoenix (23 mois) et London (14 mois).

« Malgré la douleur, je suis soulagée que mes proches ainsi que mes animaux soient sains et saufs. Mon cœur et mes prières vont à toutes les familles touchées par ces incendies», note la femme d'affaires, qui ajoute: « À toutes les personnes qui ont perdu leur maison, leurs souvenirs et leurs animaux bien-aimés. Je suis de tout cœur avec ceux qui sont encore en danger et qui sont confrontés au pire. La tristesse est infinie. Savoir que tant de personnes se réveillent aujourd'hui sans un toit est vraiment déchirant».

L'épouse de Carter Reum a indiqué qu'elle avait déjà demandé à ses collaborateurs de contacter les organisations caritatives locales et les dirigeants de la communauté pour les inciter à faire des dons et apporter leur soutien aux sinistrés. En guise de conclusion, Paris Hilton a remercié les pompiers et les premiers intervenants d'avoir travaillé si dur pour tenter d'éteindre les flammes.

« Je suis très reconnaissante de votre courage, de votre dévouement et des sacrifices incroyables que vous faites pour sauver des vies et mener cette bataille inimaginable. Je vous remercie du fond du cœur. S'il vous plaît, restez en sécurité et suivez les ordres d'évacuation. Protégeons-nous les uns les autres et gardons l'espoir que ces incendies seront bientôt maîtrisés», a-t-elle confié.

À l'instar de Paris Hilton, d'autres célébrités ont également vu leur maison détruite par les incendies. C'est le cas de Ricki Lake, Eugene Levy, John Goodman, Anna Faris, Diane Warren, James Woods, Leighton Meester, Spencer Pratt ou encore Heidi Montag.