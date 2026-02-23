Pascal Obispo prépare un projet de duos avec des grands noms de la musique française. Or, si la jeune Marine, ancienne gagnante de la Star Academy, ne figure pas encore dans cet album, le chanteur se verrait bien collaborer un jour avec elle, comme il l'a confié à RTL.

Pascal Obispo

Covermedia Covermedia

Pascal Obispo ne s'opposerait pas à un duo avec Marine, gagnante de la douzième saison de la Star Academy l'an dernier.

Le chanteur de Fan, qui s'apprête à dévoiler un nouveau projet de duos avec quelques collègues, a fait cette confidence lors d'un entretien avec RTL ce week-end. Lui qui adore le sentiment de « partage» que lui procurent les collaborations apprécie le message que renvoie, selon lui, la chanteuse de 25 ans.

« Une personne que j'aime beaucoup, c'est la petite qui s'appelle Marine», a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il se verrait collaborer avec des chanteurs « de la jeune génération». « Elle, si on m'appelait pour écrire quelque chose, je serais d'accord pour essayer en tout cas», a-t-il affirmé, avant de révéler les raisons surprenantes de son intérêt pour la chanteuse de Ma faute.

« En fait, j'aime bien les personnes simples qui ont le bon sens paysan, on va dire. Et paysan pour moi, ce n'est pas péjoratif. C'est les gens de la terre, les gens un peu normaux», a-t-il expliqué.

Pascal Obispo semble en tout cas avoir mis de l'eau dans son vin depuis l'an dernier, où il s'est montré plus dur à l'égard des gagnants de la Star Academy. « J'écoute ce qu'ils font, je trouve que malheureusement, on les monte un peu trop au pinacle. On les glorifie un peu trop alors qu'ils sont encore des têtards», avait lancé le chanteur de 61 ans au micro de RFM.

Des propos qui avaient suscité une réponse de la part d'un autre gagnant du télécrochet de TF1, Pierre Garnier, que Pascal Obispo a tout de même précisé « aimer profondément».

« Il n'a pas forcément tort, je suis encore au début de ce que je peux faire, c'est tout nouveau pour moi», avait répondu le chanteur de 23 ans sur France Inter, avant d'ajouter avec humour: « On verra, mais j'espère un jour devenir une grenouille».